Klettgau Gemeinderat: Holländischer Discounter Action möchte ins Gewerbegebiet Klettgau

Die niederländische Discount-Kette Action hat Interesse am letzten freien Grundstück im Erzinger Gewerbegebiet. Für eine entsprechende Bauvoranfrage gab der Gemeinderat Klettgau grünes Licht.

Klettgau – Auf der grünen Wiese im Erzinger Gewerbegebiet mit seinen Discountern und Handelsketten wird es mehr als eng. Gerade noch ein einziges Grundstück, angrenzend an den Textildiscounter Takko, steht auf dem ehemaligen Ziegeleigelände für einen Markt zur Verfügung. Dafür hat nun ein Non-Food-Discounter sein Interesse in Form einer Bauvoranfrage angemeldet. In der Gemeinderatsitzung war der Vertreter einer Entwicklungsgesellschaft für Gewerbeimmobilien (PMG), Helmut Teuber, anwesend, um das Vorhaben genauer vorzustellen.

Dabei ging es darum, zuerst einmal das Terrain zu sondieren, um generelles grünes Licht für diese Art von Discounter an dieser Stelle von der Gemeinde zu bekommen, damit die weitere Planung und Entwicklung in Angriff genommen werden kann. Geplant ist ein für einen Neubau mit 800 Quadratmetern für die niederländische Discountkette „Action“. Laut Teuber handelt es sich um einen großen Discounter mit Sitz in Holland, der auf Expansionskurs ist und mit 900 Filialen in Deutschland und Holland vertreten ist.

Das Sortiment umfasse hauptsächlich Haushaltswaren, „die preislich viel günstiger als im Internethandel sind“. Lediglich fünf bis zehn Prozent des Sortimentes seien unverderbliche Lebensmittel. Eine Konkurrenz zu den bestehenden Märkten sah er nicht. Denn das Warenangebot umfasse Billigwaren bis hin zu Markenartikel zu Billigstpreisen, vielmehr sei darin eine Ergänzung zum bestehenden Sortiment der Verkaufsmärkte zu sehen. Er stellte zudem die Schaffung von 15 bis 20 Arbeitsplätzen in Aussicht.

„Warum interessiert sich dieser Discounter ausgerechnet für Erzingen als Standort?“, fragte Gemeinderat Eugen Spitznagel. Man sei immer auf der Suche nach neuen Standorten, im süddeutschen Raum habe man erst neulich Filialen in Meßkirch und Spaichingen eröffnet, so Helmut Teuber. Die Nähe zur Schweiz und damit die Schweizer Kundschaft, so ist zu vermuten, dürfte jedoch auch eine große Rolle spielen. Letztlich gab es 14 Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen und eine Enthaltung.