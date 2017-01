Klettgau Gemeinderat: Anbau der Gemeinschaftsschule wird zum Großprojekt

Rechnungsamtsleiter Andreas Merk hat dem Gemeinderat den Haushaltsplanentwurf vorgestellt. Das Großprojekt für die kommenden Jahre wird der Anbau an die Gemeinschaftsschule sein, weitere Investitionen gehen in Kanäle und Straßen.

Klettgau – Der Erweiterungsbau für die Gemeinschaftsschule Klettgau wird wohl das Projekt sein, das die Gemeinde Klettgau im kommenden Jahr am meisten beschäftigen wird. Das wurde auch bei den Haushaltsberatungen deutlich, mit denen sich der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am Montag beschäftigt hat. Rechnungsamtsleiter Andreas Merk erklärte den anwesenden Gemeinderäten und den Besuchern das noch nicht gänzlich vollständige Zahlenwerk.

Geld für Anbau der Schule

Anstelle des erkrankten Ortsbaumeisters Holger Schulz stellte Hauptamtsleiter Thomas Metzger die geplanten Investitionen vor. Für den Anbau an die Gemeinschaftsschule wurde ein Haushaltsansatz von 100 000 Euro vorgesehen sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von vier Millionen. Über diese Summe können damit Aufträge für Bauarbeiten vergeben werden. Zu den weiteren geplanten Investitionen größeren Umfangs gehören auch Fortführung und Abschluss der Kanalsanierung Erzingen Nord-Ost. Für die komplette Maßnahme inklusive Straßenbau werden 1 050 000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Mit 750 000 Euro schlägt die Realisierung des Kunstrasenplatzes in Erzingen zu Buche und für den Anschluss der Reutehöfe an das Kanalnetz sind 350 000 Euro eingeplant. Für den Ausbau eines Radweges von Erzingen nach Rechberg gehen 210 000 Euro in die Haushaltsplanung ein, weitere 150 000 Euro sind für die Gehwegsanierung am Schwarzbach in Grießen vorgesehen. Der Radweg von Riedern soll nach Dettighofen weitergeführt werden. Für dieses Vorhaben stellt die Gemeinde Klettgau 132 500 Euro in den Haushalt 2017 ein.

Im Ergebnishaushalt der Gemeinde Klettgau gehört die Weiterführung der Fassadengestaltung an der Grundschule Grießen mit 520 000 Euro zu den größten Posten im Haushalt. Außerdem sind 250 000 Euro für die Sanierung von Boden und Beleuchtung in der Schulsporthalle Erzingen vorgesehen. Für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes werden Bauleitplanungskosten in Höhe von 185 000 Euro bereitgestellt. Weitere größere Investitionen im Ergebnishaushalt sind die Dachsanierung an der Gemeindehalle Bühl mit 200 000 Euro, Brandschutzmaßnahmen in der Gemeindehalle Geißlingen in Höhe von 180 000 Euro, Sanierung von Straßen mit 280 000 Euro und für die Hartplatzsanierung Grießen sind 200 000 Euro vorgesehen.

Rechnungsamtsleiter Andreas Merk stellte auch die voraussichtlichen Einnahmen der Gemeinde Klettgau dar. Aufgrund der Vorgaben aus dem Haushaltserlass kann die Gemeinde mit erhöhten Leistungen aus den Gemeinschaftssteuern rechnen. Aus dem kommunalen Finanzausgleich wird die Gemeinde Klettgau dagegen weniger Erträge erzielen. Andere Erträge wie Gebühren, Verkaufserlöse und Mieten orientieren sich an den Ansätzen der Vorjahre. Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsplanentwurf einstimmig zu.