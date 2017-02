Klettgau Gemeinde Klettgau beklagt Minus in der Kasse

Bei der jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat den Haushalt für 2017 – eine lange Liste von Investitionen ist geplant, allein die Sportplätze verschlingen fast eine Million Euro. Unmut macht vor allem das neue Haushaltsystem.

Klettgau – Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Klettgau ist unter Dach und Fach. Das dicke Minus im Finanz- sowie im Ergebnishaushalt sorgte allerdings für Diskussionsstoff im Gemeinderat. Vor allem die errechnete Rücklagenentnahme von rund 6,575 Millionen Euro sorgte für skeptische Stimmen. Denn auch eine wohlhabenden Gemeinde mit 17,7 Millionen Euro Rücklagen (Stand 12/2015) im Rücken, schmerzt eine solche Summe.

Nach den ersten Haushaltsberatungen Ende Januar, die noch unter dem Vorsitz von Bürgermeister a. D. Volker Jungmann stattfanden, befasste sich der Gemeinderat unter dem Vorsitz des neuen Bürgermeisters Ozan Topcuogullari in jüngster Sitzung noch einmal mit einigen Haushaltsansätzen, den zu berücksichtigenden inneren Verrechnungen und der Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020.

Im Ergebnishaushalt wird davon ausgegangen, dass im Jahre 2017 die Aufwendungen inklusive der veranschlagten Abschreibungen die Einnahmen um 3,3 Millionen Euro übersteigen. Im Finanzhaushalt sieht der Plan einen Finanzierungsmittelbedarf von rund 6,4 Millionen Euro vor. Werden alle geplanten Maßnahmen umgesetzt, so wäre eine Rücklagenentnahme von fast 6,6 Millionen Euro notwendig. „Wenn die Planung so realisiert wird, dann schrumpft unser Rücklagenpolster bedenklich“, befand Gemeinderat Michael Albrecht (Grüne). Bürgermeister Ozan Topcuogullari machte deutlich, dass grundsätzlich nicht alle geplanten investiven Vorhaben umgesetzt werden und sich die Zahlen mit Sicherheit noch verändern. Auch Gemeinderat Hubert Behringer (Freie Wähler) bekräftigte: „Wir sehen hier nur die Finanzmittelbewegung, aber wir schaffen ja auch Werte.“

Der Investitionsplan der Gemeinde Klettgau ist hierfür tatsächlich ein schlagender Beweis. Ein Kunstrasenplatz für Erzingen und eine Hartplatzsanierung in Grießen schlagen zusammen mit fast einer Million zu Buche. Investitionen von 520 000 Euro sind für die Fassadengestaltung der Grundschule Grießen geplant. Der Anschluss Reutehöfe an das Kanalnetz kosten 350 000 Euro. Eine halbe Million Euro sollen in Ausbau und Sanierung von Geh-und Radwegen investiert werden und mehr als eine Million Euro sind für Straßenbaumaßnahmen vorgesehen. Dies ist nur ein Auszug der langen Investitionsliste, wir hatten bereits aus der letzten Sitzung ausführlich berichtet. Für Unmut im Gemeinderat sorgte auch das neue Haushaltsrecht, dem zu Folge die Abrechnung für Laien nur noch schwer nachvollziehbar ist. Gemeinderat Hans Hyrenbach (Freie Wähler) forderte eine Schulung im Haushaltsrecht für den Gemeinderat. „Das neue Haushaltssystem ist sonst für uns nicht zu durchschauen.“ Kämmerer Andreas Merk nahm ihm allerdings die Hoffnung, dass eine Schulung ausreichen würde, um dieses System zu verstehen. „Das neue Haushaltsrecht ist in der Tat kompliziert.“ Am Ende der Beratungen wurde der Haushalt 2017 dennoch mit zwei Enthaltungen genehmigt und mit dem Beschluss der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 abgeschlossen.