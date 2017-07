Klettgau GMS Klettgau erfolgreich bei Street-Art-Festival in Blumberg

Vier von sechs möglichen Siegerplätzen konnten die Klettgauer Schüler in den Wertungsgruppen "Kids 2" und "Jugend 1" in Blumberg erringen. Platz 1 in der Kategorie "Jugend 1" belegten dabei Gabriel Rutschmann, Elia Grießer und Lorenzo Lovisi mit ihrem bunten „Kugelfisch“.

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Gemeinschaftsschule Klettgau äußerst erfolgreich am Straßenmalerwettbewerb "Street Art" in Blumberg. Vier von sechs möglichen Siegerplätzen konnten die Klettgauer in den stark besetzten Wertungsgruppen "Kids 2" (zehn bis zwölf Jahre) und "Jugend 1" (13 bis 15 Jahre) erringen. Platz 1 in der Kategorie "Jugend 1" belegten Gabriel Rutschmann, Elia Grießer und Lorenzo Lovisi mit ihrem „Kugelfisch“; Platz 3 erreichte hier Julia Hartmann mit „Märchenstadt in der Dämmerung“. In der Kategorie "Kids 2" belegten Julian Burger und Emilio Iampietro mit ihrem „Gorilla“ den zweiten Platz, gefolgt von Vanessa Lass und Maya Schütze mit dem Bild „Blaues Haar“.

Die Arbeiten der in den vergangenen Jahren stets erfolgreichsten Teilnehmergruppe der GMS Klettgau, "Jugend 2" (16 bis 18 Jahre), fielen in diesem Jahr dem Regen und der Zeitplanung zum Opfer: Nach einem glühend heißen, arbeitsamen Samstag radierten die starken Regenfälle der Nacht, trotz gewissenhafter Planenabdeckung, gnadenlos die meist schon fast fertigen Werke vom Asphalt.

Am Sonntag mussten somit die neun Quadratmeter großen Straßenbilder in aller Frühe noch einmal neu begonnen werden. Gegen 13 Uhr begann die Jury mit ihrer ersten Bewertungsrunde, und bis 16 Uhr mussten alle Bilder fertig sein. Mehrere Klettgauer Teams sahen, dass sie nicht mehr fertig werden können und gaben auf, darunter die Zweitplatzierten des vergangenen Jahres. "Nur unsere Mädchen kämpften verbissen, fingen am Sonntag noch einmal komplett neu an, verbrauchten allein über 200 weiße Kreiden, mussten ihr Bild aber so vereinfachen, dass es am Ende chancenlos war.

Auch unsere Siegermannschaft vom Vorjahr musste ihr Bild aus Zeitmangel so vereinfachen, dass es zwar schön, aber eben nicht mehr herausragend war" schildert Betreuer Ulrich Theurer die Situation.

"Die jungen Künstler arbeiteten verbissen bis zur völligen Erschöpfung, ließen sich durch die niedergehenden Schauer nicht beirren, zeigten Kampfgeist, Ausdauer, vorbildliche Hilfsbereitschaft und endloses Durchhaltevermögen – und eine bemerkenswerte Kreativität, auch im Umgang mit dem Wetter", so Theurer. Für die Besucher blieben, trotz aller Widrigkeiten, beeindruckende Bilder, für die jungen Maler das Wissen, etwas Besonderes geleistet zu haben. So werden die Schüler der GMS Klettgau wohl auch im kommenden Jahr wieder nach Blumberg pilgern, um dort ihr Bestes zu geben.