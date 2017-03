Klettgau Für mögliche Knochenmarkspender läuft am Sonntag eine Registrierungsaktion in Erzingen

Für mögliche Knochenmarkspender läuft am Sonntag eine Registrierungsaktion in Erzingen

Für den an Blutkrebs erkrankten Jun Quisa wird ein Knochenmarkspender gesucht. In Erzingen startet am Sonntag daher eine Typisierungsaktion.

Mit einer großen Registrierungsaktion am Sonntag in Klettgau wird ein Knochenmarkspender für Jun Quisa oder für einen anderen an Blutkrebs Erkrankten gesucht. "Jun sucht Helden" – so lautet der Slogan. 498 Bewohner haben sich bei der DKMS, der größten Knochenspenderdatei Deutschlands, registrieren lassen. Sieben von ihnen haben bereits Knochenmark gespendet. Pfarrer Thomas Mitzkus, Gemeinderat Michael Albrecht und Heilpädagogin Diana Tröndle, geborene Indlekofer, die in Klettgau aufgewachsen ist, aber inzwischen in Konstanz lebt, gehören dazu.

Die drei sind sich einig: "Wir würden es jederzeit wieder tun." Die heute 30-jährige Diana Tröndle bezeichnet ihre Knochenmarkspende sogar für sich selbst als Geschenk. "Ich habe im Jahr 2009 dem siebenjährigen Preston aus Virginia in USA Knochenmark gespendet. Der kleine Junge litt an einer seltenen Immunkrankheit, lag schon 17 Monate im Krankenhaus und nur durch meine Spende konnte er überleben." Erst zwei Monate zuvor hatte Diana Tröndle sich registrieren lassen.

Als die Anfrage zur Spende kam, war sie etwas überfordert, denn die Bedingung war, dass eine Knochenmarkspende mit Vollnarkose aus dem Hüftknochen vorgenommen wird und keine periphere Blutstammzellenentnahme, wie heute meistens üblich. "In der USA wurden zu der Zeit periphere Entnahmen nicht akzeptiert. Ich entschied mich dennoch für die Spende, die bald darauf in Heidelberg stattfand. Die Entnahme selbst verlief reibungslos, ich habe nichts davon mitbekommen. Am Tag nach der Entnahme hatte ich etwas Schmerzen, danach ging es mir gut und ich konnte schon nach drei Tagen wieder arbeiten und bald auch wieder Sport treiben.

" Auch Pfarrer Thomas Mitzkus wurde Knochenmark mit Vollnarkose entnommen. "Mir wurde die Höchstmenge von 1,5 Litern entnommen, sodass ich mich nach der Spende schon etwas schwach fühlte. Nach einer Eigenbluttransfusion ging es aber schnell bergauf und am Tag nach der OP fuhr ich mit dem Fahrrad wieder nach Hause", erinnert sich der Pfarrer.

Förster Michael Albrecht hatte eine periphere Stammzellenentnahme, was bedeutet, dass das Knochenmark direkt aus dem Blut gefiltert wird. "Während der Stammzellenentnahme in Dresden durfte ich mir einen Film nach meiner Wahl ansehen. Die schmerzlose Prozedur dauert etwa zwei Stunden." Albrecht ist froh, dass ihn sein Freund Stefan Baumann, der inzwischen an einer schweren Krankheit gestorben ist, 2009 zu der Registrierung motiviert hatte.

Nach der Stammzellenentnahme erhalten die Spender nur wenige Infos zu den Empfängern. Je nach Landesvorschriften werden später Adressen freigegeben. Thomas Mitzkus erhielt ein Dankesschreiben vom Empfänger und traf ihn bei einer DKMS-Aktion. Er hat ihn später in den USA besucht. Eine Taschenuhr von dem Amerikaner trägt er immer bei sich. Diana Tröndle möchte Preston noch in diesem Jahr in den USA besuchen. "Wir haben seit vielen Jahren engen Kontakt." Michael Albrecht hat den Spanier, dem er sein Knochenmark gespendet hat, nicht kennengelernt. Doch wie Tröndle und Mitzkus denkt auch er oft an den Menschen, dem er Lebenszeit schenken konnte.

Termin

Die Registrierungsaktion "Jun sucht Helden" findet am Sonntag, 12. März, von 11 bis 15 Uhr in der Gemeindehalle Erzingen statt. Michael Albrecht und andere Knochenmarkspender werden vor Ort sein, um Fragen zu beantworten.

