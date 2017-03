Klettgau Förderverein Idee Klettgau informiert über seine Arbeit

Zahlreiche Besucher konnten sich beim Infoabend in Geißlingen über die Aktivitäten des Vereins informieren. 15 Teilnehmer wurde für die erfolgreiche Absolvierung des Kurses „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“ geehrt. Die Einrichtung eines Bürgerbusses wird demnächst Thema.

Klettgau – Der Förderverein Idee – innovatives Dorfleben – wurde vor knapp einem Jahr gegründet, Vorsitzende ist Heidrun Glaser. Ihr steht ein Helferinnenteam zur Seite. In der Gemeindehalle in Geißlingen fand ein Informationsabend statt, der gut besucht war. Eigentlich sollten an diesem Abend die Teilnehmer am Kurs „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“ ihre Zertifikate ausgehändigt bekommen. Dies war jedoch wegen bürokratischen Verzögerungen nicht möglich. Dessen ungeachtet stellte Heidrun Glaser die erfolgreichen Teilnehmer vor und überreichte ihnen als Trost Blumensträuße. Die Zertifikate sollen zu einen späteren Zeitpunkt ausgehändigt werden.

Die Vorsitzende berichtete von einer guten Entwicklung des Fördervereins, der sich u.a. um Themen wie häusliche Krankenpflege und Grundlagen der Betreuung von älteren Menschen kümmert. Man orientiert sich am Förderverein der Gemeinde Gaienhofen, der landesweit Vorbildcharakter hat. Dieser Verein bietet regelmäßig Mittagstisch für Schul- und Kitakinder sowie für Menschen, die nicht für sich kochen können oder einfach gerne in der Gemeinschaft essen möchten.

Solche Projekte möchte auch der Förderverein Idee in Klettgau anbieten. Er bietet nicht nur Nachbarschaftshilfe an, sondern betätigt sich auch in der Jugendsozialarbeit. So ist die Gruppe um Heidrun Glaser mit Nachhilfekursen in Mathe und Englisch aktiv und bietet Babysitter-Seminare und eine Babysitter-Vermittlung.

Im März beginnen auch die Gespräche zur möglichen Realisierung eines Bürgerbusses, in Kooperation mit den Gemeinden Klettgau und Dettighofen. Beratung leisten der landesweite Verein „Pro Bürgerbus“ und die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg.

Am 27. August plant der Förderverein Idee ein Open Air-Konzert im Rahmen des grenzüberschreitenden „Festivals der Stille“. Unter dem Motto „Stille und Ekstase“ soll bei der Winzerkapelle in Erzingen ein klassisches Ensemble gastieren. Ein Referat zum Netzwerk Nachbarschaftshilfe hielt Susanne Hartmann aus Freiburg. Angesprochen wurden gesellschaftliche Aspekte, Angebote der Nachbarschaftshilfe, Schulungen für Bedarfe der Nachbarschaftshilfe und Vereinsneugründungen.

Förderverein

Der Förderverein Idee ist offen für interessierte Menschen, die mit frischen Ideen das Gemeindeleben bereichern möchten. Der Verein hat derzeit 16 Fördermitglieder und sechs Helfer und möchte dringend weitere Mitglieder werben. Kontakt: Heidrun Glaser, Telefon 07742/856 71 50.