vor 1 Stunde Eva Baumgartner Klettgau Finale der Inlinehockey-Hobbyliga findet am 13. August in Erzingen statt

Die Klettgau 99ers freuen sich auf das Finale Inlinehockey-Hobbyliga, das am 13. August in Erzingen stattfindet. Welche Chancen sich die Mannschaft aus dem Klettgau ausrechnet und was noch Neues ansteht, erfahren Sie hier.