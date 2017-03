Geißlingen Fasnachtswettbewerb W22: Guggenmusik des Geißlinger Musikvereins will 30-Jähriges groß feiern

Fasnachtswettbewerb W22: Guggenmusik des Geißlinger Musikvereins will 30-Jähriges groß feiern

Startnummer W22: Die Guggenmusik des Geißlinger Musikvereins wünscht sich zum Geburtstag ein großes Fest in neuen Kostümen. Mit diesem Vorhaben bewirbt sich der Verein beim großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Geißlingen – An der Fasnacht wird Geißlingen zu "Chelleheim" und der ortsansässige Musikverein zur Guggenmusik. Bereits seit mehr als 46 Jahren findet in Geißlingen die Chelleheimer Fasnacht statt. Damals schon lieferten die Musiker des Musikvereins Geißlingen ihren Beitrag zur Vertonung der närrischen Jahreszeit im Dorf. "Durch das Aufkommen der Guggenmusiken zu der Zeit bereicherte der Musikverein 1988 erstmals als Guggenmusik nach Schweizer Vorbild die Fasnacht im Ort", erläutert Vereinsmitglied Robert Bank, der an der Fasnacht xx gegen xx tauscht.

Die Register an Fasnacht sind schließlich etwas anders als im sonstigen Vereinsjahr. Sousaphon, große Trommel, Schlagzeugwagen, Lyra – es kann schon einmal dazu kommen, dass Posaunisten an der Fasnacht auf Woodblocks spielen, erklärt Bank. Die Mitglieder seien flexibel, der Wechsel funktioniere gut, der Verein sei schließlich gut eingespielt. Mittlerweile seit fast 30 Jahren streifen sich die Musiker in der Fasnachtzeit bunte Kostüme über.

Die Auftritte, die Geselligkeit, das modernere Repertoire und die bunten Kostüme – das gefällt laut Bank auch vielen Kindern und Jugendlichen: "Es weckt die Neugier und bindet sie an den Verein." Die Fasnachtsmusik spreche viele Kinder an und habe damals den Wachstum des Musikvereins gefördert. Deshalb sieht Bank den Fortbestand des Chelleheimer Fasnacht-Brauchtums und des Musikvereins in der Jugendarbeit, die insbesondere durch den runden Geburtstag im kommenden Jahr gestärkt werden soll.

In Geißlingen gibt es keinen festen Narrenverein, weshalb die Ortsvereine seit jeher die Fasnacht organisieren, wobei jährlich immer ein Verein federführend ist. 2018, zum 30-Jährigen, obliegt dem Musikverein die Hauptregie der Chelleheimer Fasnacht. Mittelpunkt soll eine große Festlichkeitam 10. Februar, also dem Fasnachtssamstag sein, an dem auch viele befreundete Guggenmusik eingeladen sind. Zu diesem Anlass werden auch erstmals die neuen Kostüme der Guggenmusik präsentiert werden, die Anschaffung vier weiterer Sousaphone steht ebenfalls im Raum. Unterstützung für die Anschaffung und die Ausrichtung des Festes erfoffen sich die Musiker vom großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SUEDKURIER Medienhaus.

Das Organisationsteam arbeitet an der Planung, das Design der Kostüme wird bis zum Auftritt an der Chellenheimer Fasnacht geheimgehalten. Der Name Chellenheim hat keinen fasnächtlich-historischen Hintergrund. Aufgrund der Eigenbezeichnung der Dorfbewohner als "Chellen" wurde der alemannische Begriff des Suppenschöpfers auch als Fasnachtssymbol übernommen.

Musikverein Geißlingen

Die Wurzeln des Musikvereins Geißlingen liegen in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, die Gründung des heutigen Vereins fand im Jahr 1871 statt. 1988 trat der Musikverein erstmals als Guggenmusik an der Chelleheimer, also Geißlinger Fasnacht auf. Momentan musizieren 54 Mitglieder in dem Klettgauer Verein. Im Internet: www.mv-geisslingen.de