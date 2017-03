Grießen Fasnachtswettbewerb W05: Narrenverein Grießen wünscht sich neue Kostüme

Startnummer W05: Der Narrenverein Grießen wünscht sich neue Narrenrat-Kostüme und eine Schönheitskur für die Eselsmasken. Mit diesem Vorhaben bewirbt sich der Verein beim großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Fasnacht ist bekannt als die Zeit des Verkleidens. Viele fasnachtsbegeisterte Menschen feiern jedes Jahr bei zahlreichen Narrentreffen und Umzügen an verschiedenen Orten die fünfte Jahreszeit. Für die dort anwesenden Menschen ist es häufig ein Erlebnis, die Narren in ihren Kostümen sehen zu können. Verkleidet in Eselskostümen und als Narrenräte nimmt auch der Narrenverein Grießen jedes Jahr aktiv an der Fasnacht teil und erfreut mit seinen Kostümen die Besucher vieler Umzüge und Veranstaltungen.

Leider sind die Kostüme, insbesondere die Jacken des Grießener Narrenrats, schon sehr gealtert und werden mit der Zeit immer unbrauchbarer. Die aktuellen Kostüme wurden im Jahr 2004 für den damaligen Narrenrat maßgeschneidert, weshalb die jetzigen Mitglieder keine passenden Kostüme haben. Das Tragen der blauen Narrenjacken erweist sich nicht selten als unangenehm, da extreme Schulterpolster eingenäht sind, die nicht auf die jeweiligen Träger abgestimmt sind. Mit der Teilnahme am großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus möchte sich der Narrenverein Grießen den großen Wunsch von neuen und vor allem passenden Kostümierungen erfüllen.

Sollte der Verein bei der Wettbewerbsteilnahme erfolgreich sein, strebt der Narrenverein Grießen zusätzlich an, die Eselsmasken neu anzustreichen und zu überholen, da leider auch hier ein Manko besteht: Die Farbe der Masken ist teilweise schon sehr verbleicht, was dazu führt, dass die Masken insgesamt nicht mehr einheitlich aussehen. Außerdem möchte sich der Verein gerne neue Vereins-Pullover und Vereins-T-Shirts anschaffen, da auch diese im Laufe der Zeit bereits ausgedient haben und gerade neue Vereinsmitglieder teilweise nicht einmal ein eigenes Vereins-T-Shirt oder einen eigenen Vereins-Pullover besitzen.

Von einem Gewinn beim Fasnachtswettbewerb profitiert zum einen klar der Verein selbst, der sich nach vielen Jahren endlich an neuen Outfits erfreuen und wieder einheitlicher auftreten könnte. Zum anderen würden aber auch die zahlreichen Besucher der Fasnachtsveranstaltungen vom optischen Auftreten des Narrenverein Grießen profitieren, der in seinen neuen Kostümen den Verein und sein Dorf repräsentieren könnte.

Da neue Kostüme und diverse Reparaturarbeiten sehr kostenintensiv sind, werden die Kostüme des Vereins nur selten ausgetauscht oder gar erneuert. Das Projekt erweist sich also als nachhaltig und die Neuanschaffungen würden dem Narrenverein Grießen garantiert einige Jahre lang erhalten bleiben und an die Folgegenerationen weitergegeben werden.

Narrenverein Grießen

Der Narrenverein Grießen wurde im Jahr 1972 gegründet. Derzeit zählt der Verein 35 aktive Mitglieder. Der Narrenrat besteht aus sieben Personen und die Eselsgruppe aus 23 Maskenträgern. Darüber hinaus gibt es eine Kindereselsgruppe mit zehn Kindern und eine Tanzgarde, bestehend aus sechs Personen. Der Verein im Internet: www.nv-griessen.de