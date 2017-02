Klettgau Fasnacht in Klettgau: Der Nachtumzug des Fasnachtsvereins Rebfüdle in Erzingen wird ein Spektakel im Fackelschein

Fasnacht in Klettgau: Der Nachtumzug des Fasnachtsvereins Rebfüdle in Erzingen wird ein Spektakel im Fackelschein

Zum Nachtumzug in Erzingen kommen zahlreiche Gruppen aus der Region und der benachbarten Schweiz. Danach ist feiern im Partyzelt und auf dem Festgelände angesagt.

Zu den bekanntesten Fasnachtsveranstaltungen der Region gehört der Erzinger Nachtumzug, der jährlich Tausende Zuschauer in die Gemeinde Klettgau lockt. Organisator der Großveranstaltung ist der Fasnachtsverein Rebfüdle. Am Freitag, 24. März, ab 19.45 Uhr werden 35 Gruppen beim Umzug durch das Dorf mit einem schaurig-schönen Spektakel begeistern. Der Schein von Fackeln zaubert eine faszinierende Atmosphäre. Prächtige Kostüme, fantasievoll gestaltete Wagen, Musikvereine, Guggenmusiken und viele bunte Masken bieten einen Augenschmaus. Hexen und Teufel tanzen mit den Zuschauern am Straßenrand, Esel und Bären verteilen Süßigkeiten an die Kinder. Beim Erzinger Nachtumzug herrscht Hochstimmung.

Fasnachtsgruppen aus Wehr und Blumberg haben in diesem Jahr die weiteste Anreise. Auch Narren aus der benachbarten Schweiz haben sich angekündigt. Zum Erzinger Nachtumzug kommen alle Narren gerne und so mischen sich jedes Jahr neue Gruppen unter die Umzugsteilnehmer, wie in diesem Jahr die Wilderer aus Untermettingen oder die Guggenmusik Prärie Hüüler aus Weilheim. Auch private Motto-Gruppierungen aus dem Klettgau bereichern den Umzug jedes Jahr mit originellen Ideen. An Getränkeständen entlang der Umzugsstrecke sorgen die örtlichen Vereine für die Bewirtung der Besucher. Legendär ist auch die Partymeile rund um die Gemeindehalle, dort feiern Hästräger, Narren, Einheimische und Besucher ab 18 Uhr und nach dem Umzug bis 3 Uhr in der Nacht ausgelassen die bunte fünfte Jahreszeit. Die Gastgeber des Narrenvereins Rebfüdle bewirten in ihrem Partyzelt auf dem Festgelände und der FC Erzingen lädt in der Gemeindehalle zur Fasnachtsparty ein. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro.