FC Weisweil ehrt langjährige Mitglieder

FC Weisweil zieht Bilanz und bestätigt Führungsspitze. Vorsitzender Karl Landwehr kündigt in zwei Jahren Rückzug an.

Weisweil (rim) Der FC Weisweil hielt im Gasthaus Adler in Weilweil Rückschau auf das zurückliegende Vereinsjahr. Die Wahlen, vorgenommen von Gemeinderat Bernd Sautter, waren schnell abgehakt. Zu wählen waren für zwei Jahre das Amt des Vorsitzenden, das Karl Landwehr seit 1970 innehat. Landwehr, der seit 1968 im Vorstand tätig ist, erklärte: "Ich stelle mich letztmals zur Wahl, dann ist Schluss."

Wiedergewählt wurde auch Kassiererin Petra Schilling und als Beisitzer Jürgen Landwehr. Als Kassenprüfer Gabriel Zimmermannn und Marcus Nowak. In Fortsetzung der Versammlung wurde bedauert, dass der FC seit geraumer Zeit über keine Aktivmannschaft mehr verfügt.

Der Wille, eine solche wieder auf die Beine zu stellen ist zwar da; jedoch es fehlt an den nötigen Spielern. Aktiv sind aber nach wie vor die Jugendmannschaft und die AH-Mannschaft. Es gab daher auch wenig für den Vorstand Landwehr hinsichtlich den Aktivitäten des vergangenen Jahres zu sagen. Dafür hatte Schriftführer Lothar Wiese einiges aufgelistet, das er vortrug. Nach seinen Ausführungen war das Interesse der in Frage kommenden Teilnehmer schlichtweg zu gering.

Einige Daten der Jugendmannschaft hatte ihr ehemaliger Trainer Uli Keller zusammengefasst und trug sie vor. Der Spiel-und Trainingsbetrieb fand auf dem Sportplatz in Weisweil statt. „Laut Spielerliste haben wir die Runde mit 26 Spielern für eine Mannschaft begonnen. Wir konnten alle, bis auf einen, in die Spiele einbinden. Insgesamt wurden 60 Trainingseinheiten im Freien durchgeführt mit einem guten bis sehr guten Trainingsbesuch. Beste Trainingsbesucher waren Christian Prossel, Marco Morawcik, Jonas Aich, David Simmeth und Fabian Wehner. Die Runde mit 20 Spielern wurde mit 18 Siegen und zwei Niederlagen gemeistert und als Vizemeister abgeschlossen.

Karl Landwehr konnte einige langjährige Mitglieder ehren. Für 20 Jahre erhielten die Vereinsehrennadel in Bronze Yannik Kammerl und Eric Landwehr. Für 25 Jahre Mitgliedshaft erielten die Ehrennadel in Silber Ingo Kiefer und Petra Landwehr, und die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre erhielten Ernst Büche, Robert Müller und Lothar Wiese. Für 35 Jahre als Schriftführer erhielt Lothar Wiese zusätzlich einen Geschenkkorb.

Der FC Weisweil richtet am 1. Juli das AH-Klettgau-Turnier aus. Mitte kommenden Jahres wird das 50-jährige Vereinsjubiläum gefeiert.