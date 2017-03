Die Erzinger Winzergenossenschaft hat auf ihrer Winzergenossenschaft Bilanz des Jahrgangs 2016 gezogen. Der Vorstandsvorsitzende Martin Stoll bezeichnete das Jahr 2016 als einen „Katastrophenjahrgang mit glücklicher Wendung“. Nur mit viel Arbeit gelang es den Mitgliedern, zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen.

Vorstandsvorsitzender Martin Stoll bezeichnete das Jahr 2016 bei der Hauptversammlung der Erzinger Winzergenossenschaft für das Geschäftsjahr 2015/2016 als einen „Katastrophenjahrgang mit glücklicher Wendung“. Im ersten Halbjahr habe man mit erheblichen Frostschäden zu kämpfen gehabt. Danach kam ergiebiger Regen und Schwüle. Das zweite Halbjahr hingegen sei wesentlich besser gewesen. Es sei ein „Großmutter-Jahrgang“ gewesen, da man im Weinberg so penibel arbeiten musste, wie zu Großmutters Zeiten. „Mit viel Schweiß und Aufopferung wurde es doch noch ein gutes Jahr“, so Stoll. Wie gut genau, das werde nun auch vom Kellermeister des Badischen Winzerkellers in Breisach abhängen.

Von dort war Vorstandsmitglied Eckart Escher angereist und präsentierte Details zu dessen Geschäftsjahr und auch in Bezug auf die mit sechs Hektar Fläche relativ kleine Erzinger Genossenschaft. So habe man im vergangenen Jahr insgesamt 50 400 Kilogramm Trauben aus Erzingen eingelagert (Vorjahr: 63 500). 49 600 entfielen auf die Sorte Spätburgunder und knapp 800 auf die Sorte Müller-Thurgau. Der durchschnittliche Öchsle-Wert habe bei 93 gelegen. Darüber hinaus berichtete Escher von Auszeichnungen und neuen Produkten. Unter anderem plane man auch alkoholfreie Weine.

Hansjörg Zölle informierte über die Bilanzwerte der Erzinger Winzergenossenschaft. Unter dem Strich seien die Erfassungskosten von 6 auf 7,5 gestiegen. Zu ihrer Senkung wolle man mit der Verpachtung der Annahmestation beitragen, so Vorsitzender Stoll.

Das aufgrund des hohen Aufwands in die Krise geratene Erzinger Winzerfest wolle man dieses Jahr wieder ausrichten, so Stoll. Es gebe hierzu bereits ein bodenständiges Organisationsteam, das gute Ideen habe und diese auch umsetzen könne.

Bei der Versammlung wurde turnusgemäß ein Drittel des Vorstands zur Wahl gestellt. Wiedergewählt wurden Gerhard Stoll als Aufsichtsrat und Gustav Bendel als Vorstand. Der Jahresabschluss der Genossenschaft wurde einstimmig angenommen und der Vorstand ebenso einstimmig entlastet. Die Grüße der Gemeinde überbrachte Gemeinderat Gerhard Gaiser.



