Klettgau Erzinger Weinmesse lockt wieder zu erlesenen Tropfen

Am Sonntag, 9. April, von 11 bis 18 Uhr ist es in der Gemeindehalle Erzingen wieder so weit: Über 50 verschiedene Produkte aus der Region versprechen genussvolle Stunden. Bei einem Mittagsmahl können sich Besucher auf erlesene Köstlichkeiten freuen, die mit dem Wein eine perfekte Symbiose eingehen.

Erzingen – Verkosten, entdecken und genießen – das können die Besucher der 16. Erzinger Weinmesse am Sonntag 9. April von 11 bis 18 Uhr in der Gemeindehalle.

Die Winzer präsentieren ihrem Publikum an diesem Tag was sie aus den Trauben ihres sonnenverwöhnten Reblands am Erzinger Kapellenberg gekeltert haben. Mehr als 50 verschiedene Produkte versprechen den Besuchern interessante und genussvolle Stunden im schönen Ambiente.

Das Bio-Weingut Christian Gromann, die Winzergenossenschaft Erzingen, das Weingut Lorenz und Corina Keller und das Weingut Susanne und Berthold Clauß aus Lottstetten-Nack entkorken für die Messebesucher neben ihren Weinen auch die spritzigen Sekt und Seccos sowie die besonderen Spezialitäten , die in den Winzerkellern herangereift sind. Als Gastwinzer präsentiert sich in diesem Jahr das Weingut Robert Weil aus dem Rheingau bei der Erzinger Weinmesse und auch die Schulwii-AG der Erzinger Gemeinschaftsschule ist mit einem Stand vertreten. Anspruchsvolle Weinkenner kommen auf der Erzinger Weinmesse ebenso auf ihre Kosten, wie Menschen, die erstmals in die faszinierende Welt der Weine eintauchen möchten. Die Winzer freuen sich auf interessante Gespräche und beantworten gerne alle Fragen rund um das Thema Wein. Die Besucher dürfen sich aber nicht nur auf edle Tropfen freuen, die Weinmesse bietet auch kulinarische Höhepunkte. Der Klettgauer Cateringservice "Banholzer Buffet" zaubert von 11.30 bis 14 Uhr erlesene Köstlichkeiten, die mit dem Erzinger Wein eine perfekte Symbiose eingehen. Besucher, die ihr Mittagsmahl mit einem Glas Wein an der Messe genießen, dürfen sich auf eine Geschmacksexplosion freuen.

Im Begleitprogramm wird eine Ausstellung zum Klettgauer Themenweg gezeigt, der eng mit dem schönen Kapellenberg verbunden ist. Drei der Themenwege führen durch den Weinberg. Die Initiatoren des Themenwegs sowie der Organisator der Ausstellung, Rainer Weissenberger, sind vor Ort und freuen sich darauf, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Auch den als Buch erschienen Führer zum Themenweg gibt es käuflich zu erwerben. Wer nach dem Messebesuch Lust auf einen Spaziergang hat, kann vor Ort in die Geschichte des Kapellenbergs eintauchen.