Klettgau Eine geplante Spielhalle in Grießen stößt im Gemeinderat Klettgau auf Ablehnung

Eine geplante Spielhalle in Grießen stößt im Gemeinderat Klettgau auf Ablehnung

Das Unternehmen Kramer-Meier aus Weil am Rhein wollte in dem voraussichtlich bald leerstehenden Gebäude der Kunstgalerie Grießen eine Spielothek mit Bistro eröffnen. Der Gemeinderat war aber nicht einverstanden mit dem Vorhaben.

Für Diskussion sorgte im Gemeinderat ein Antrag der Firma Kramer-Meier. Das Unternehmen aus Weil am Rhein möchte in dem voraussichtlich bald leerstehenden Gebäude der Kunstgalerie Grießen eine Spielhalle einrichten. Es hat bei der Gemeindeverwaltung Klettgau deshalb den Antrag auf Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Kunstgalerie" gestellt. Am Ende lehnte das Gremium das Vorhaben ab.

Um den Plan umzusetzen, müssten in dem Mischgebiet künftig Vergnügungsstätten zugelassen werden, die bisher verboten waren. Nach einem Gespräch mit den Investoren erklärte Bürgermeister Ozan Topcuogullari deren Pläne: "Die große Halle würde in zwei Bereiche abgetrennt werden. Ein Raum soll mit zwölf Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ausgestattet werden und wäre erst für Erwachsene ab 18 Jahren zugänglich. In der anderen Hälfte soll eine Funhalle mit Geldspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit eingerichtet werden, die auch für Jugendliche geeignet sind. Später soll noch ein Bistro dazukommen."

Während der Bürgermeister einen Spaß-Bereich für Jugendliche als durchaus positiv bewertete, stellte sich der Gemeinderat mit breiter Mehrheit gegen das Projekt. "Der Vorschlag ist das Papier nicht wert", formulierte es Gemeinderat Bernd Sauter und weiter: "Sobald wir Vergnügungsstätten in diesem Bereich genehmigen, haben wir keinen Einfluss mehr darauf. Dann wird eine Spielothek eingerichtet, und auf Fungeräte und Bistro warten wir dann vergeblich.

" Auch Gemelnderat Hans Hyrenbach stellte sich gegen das Projekt: "Wir brauchen keine weitere Spielothek, um unsere Jugend anzufüttern. Und ein Bistro hätten wir lieber im Ortskern." Außerdem führte er an, dass in dem Gebäude verschiedenste Nutzungen möglich wären und auch auf Nachhaltigkeit geachtet werden solle.

Gemeinderätin Rosemarie Hartmann meinte, dass eine Funhalle und ein Bistro für sie in Ordnung wären. Die Vergnügungsstätten so zu trennen, dass Spaßgeräte möglich wären, Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aber nicht, stelle sich allerdings als schwierig dar. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, zu prüfen, ob es dafür eine Lösung gäbe. Gegebenfalls könnte mit der Firma Kramer-Meier dann noch einmal verhandelt werden. Bleibt abzuwarten, ob ein Projekt Funhalle mit Bistro ohne Geldspielautomaten für Erwachsene der Firma dann auch noch attraktiv erscheint.