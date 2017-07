Klettgau Ein Schnitt und freie Fahrt: Offizielle Eröffnung des neuen Geh- und Radwegs in Riedern

Mit einem großen Sommerfest feiert die Gemeinde Klettgau die Einweihung des neuen Geh- und Radweges. Bürgermeister Ozan Topcuogullari wies in seiner Festrede auf die stetig steigende Bedeutung des Radwegenetzes hin. die Fortführung in Richtung Dettighofen ist bereits in konkreter Planung.

Klettgau – Die Einweihung des neuen Geh- und Radweges war der Gemeinde Klettgau ein großes Sommerfest wert. Mit gewaltigen Böllerschüssen der Klettgau Kanoniere wurde die offizielle Einweihung des 1,6 Millionen teuren Radweges intoniert.

Bürgermeister Ozan Topcuogullari führte in seiner Festrede, die stetig steigende Bedeutung des Radwegenetzes aus, denn „das Fahrradaufkommen wird in Zukunft weiter steigen“, insbesondere in Zeiten des E-Bikes, das zur wesentlichen Verbesserung der Mobilität der älteren Menschen auf dem Lande beitrage.

Die Fortführung in Richtung Dettighofen sei schon in konkreter Planung, der Förderantrag sei bewilligt und voraussichtlich werde noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen. Als Teil des landkreisweiten Radwegenetzes sei man in den Genuss von Landesfördermittel gekommen, immerhin über 500 000 Euro, „das Ergebnis dieser Förderung kann sich sehen lassen.“

Eineinhalb Jahre lang hatten die Riedener eine große Baustelle vor der Nase, hatten Lärm, Staub und Verkehrsbehinderungen zu ertragen. Für ihre große Geduld bedankte sich der Bürgermeister, auch an die Adresse aller am Bau Beteiligter, wie Planer, Bauarbeiter richtete er herzliche Dankesworte.

Auch Patrick Heizmann, Vertreter des Straßenbauamtes, bescheinigte eine hervorragende Zusammenarbeit mit Kommune und Behörden. „Der Radweg an dieser Pendlerstrecke hatte für uns alle höchste Priorität.“

Der Landtagsabgeordnete Felix Schreiner freute sich, dass soviel Geld in die Region geflossen ist, angesichts dem herrschenden Wettbewerb mit anderen Regionen sei es nicht leicht, Geld von der Landesregierung zu bekommen.

Zu guter Letzt ergriff der Planer Claus Baumgartner das Wort. Er lobte insbesondere die Leistung der Arbeiter, denn dies sei keine einfache Baustelle mit dem fließenden Verkehr im Rücken gewesen, umso glücklicher sei man, dass alles ohne Unfälle über die Bühne gegangen sei.

Nach dem symbolischen Durchschneiden des Absperrbandes zog der Tross der Festgesellschaft zu Fuß und per Rad zum Bolzplatz. Dort standen die Vereine aus Riedern-Bühl parat, um mit Musik und Speis und Trank den neuen Geh- und Radweg zu feiern.