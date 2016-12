Klettgau Ein Konzert mit Wermutstropfen

Musikverein Geißlingen begeistert Publikum mit anspruchsvollem Programm in Gemeindehalle. Zum letzten Mal dirigiert Daniel Häring.

Der Musikverein Geißlingen begeisterte mit seinem Jahreskonzert in der Gemeindehalle. Dreizehn junge Musiker eröffneten unter Leitung von Marion Purchase das Konzert in der Gemeindehalle des Ortsteils. Die Geißlinger Jungmusiker, im Alter von sieben bis fünfzehn Jahren, befinden sich noch in der Ausbildung und begeisterten mit ihrem Können. Der Vorsitzende Norbert Schmid begrüßte das Publikum recht herzlich und mit heiteren Sprüchen, bevor Dirigent Daniel Häring schließlich den Taktstock übernahm. Die 54 Musiker auf der Bühne entführten die Zuhörer in die Welten von Gladiatoren, Sagen und Rockmusik. Für die richtige Ansage zu den Stücken sorgte Katharina Reuther. Neben den Liedern "Soundtrack" und "Irish Castle" gab es auch "Klezmers Karneval" und "Red Rock Mountain" auf die Ohren. Dabei waren im Orchester auch eher "untypische" Instrumente vertreten, wie Akustik- und E-Gitarre oder auch das Alphorn. Auch ein Klassiker durfte vor Weihnachten natürlich nicht fehlen: "O du fröhliche" stimmte der Musikverein zum Schluss noch an, bevor die Zuhörer in den Abend entlassen wurden.







Die Konzertbesucher wurden nicht enttäuscht, die Musiker und Daniel Häring hatten ein tolles Konzert auf die Bein gestellt und erfüllten alle Erwartungen. Für Häring war es gleichzeitig sein Abschiedskonzert, er wurde vom Verein mit Dank und Geschenken verabschiedet. Im kommenden Jahr wird Erich Stamm den Taktstock übernehmen. Kleiner Wermutstropfen war die nicht ganz ausverkaufte Gemeindehalle. Umso schöner ist es aber, dass aus dem Erlös der Tombola die Anschaffung von Oboen finanziert werden kann.