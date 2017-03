Klettgau/Jestetten Ein Jahr nach der Fusion: Hegering Klettgau zieht positive Bilanz

Ein Jahr nach der Fusion fällt die Bilanz des Hegerings Klettgau positiv aus. Fünf Jäger haben in der Hauptversammlung Treue- und Verdienstnadeln erhalten.

Die Fusion der beiden Hegeringe Jestetten und Grießen im vergangenen Jahr zum Hegering Klettgau verlief relativ geräuschlos, wie bei der ersten Hauptversammlung zu beobachten war. Hegeringleiter Stefan Weißenberger lobte die Entwicklung bei der Jägerschaft im östlichen Landkreis Waldshut und konnte erfreut feststellen, dass die diversen Schießtrainings, unter anderem im Schießkino in Isny, sehr gut angenommen wurden und für die erforderliche Sicherheit bei Bewegungsjagden sorgten. "Die Teilnahme an solchen Übungseinheiten ist eine wichtige Erfahrung, auch für erfahrene Jäger", stellte Stefan Weißenberger fest.

Ein Erfolg, so der Hegeringleiter, war die Teilnahme des Hegerings am Sommerferienprogramm. Dabei hätten 15 Kinder einen direkten Zugang zur heimischen Natur erhalten. Weniger erfolgreich verlief die Durchführung der Stammtische, weshalb dieses Angebot zukünftig entfallen wird. Besonders erfreut war Weißenberger hingegen über die 600 Besucher der Hubertusmesse im November 2016.

Weißenberger erwähnte auch die Artenschutzwoche, die im Revier Eichberg mit 17 erlegten Füchsen besonders effektiv war. Er ermahnte die Jäger, Füchse auch weiterhin im Blickfeld zu haben. Ein besonderes Lob gab es für Ernst Kunz vom Eichberg, der als Nachsucheführer zusammen mit seinem Hund insgesamt 72 von 82 Nachsuchen erfolgreich abschließen konnte. "Bitte kontrolliert auch nach einem vermeintlichen Fehlschuss", bat Weißenberger die Jäger und verwies auf ein Seminar im Sommer.

Kreisjägermeister Bernhard Kallup lobte die vielen Aktivitäten im größten Hegering des Landkreises, auch die Anstrengungen im Kampf gegen Prädatoren. Dabei ging er auf die, inzwischen in fast ganz Baden-Württemberg verbreitete Fuchsräude ein. "Einen räudigen Fuchs zu strecken, ist eine Erlösung für das Tier, das sonst jämmerlich zu Grunde geht", sagte Kallup und wies darauf hin, dass die Fuchsräude auch für Hunde eine Gefahr darstelle. Kallup forderte die Jäger auf, mehr Werbung für heimische Wildbret zu machen: "Wir bieten hochwertiges Fleisch, ohne Kraftfutter und Antibiotika an, und das müssen wir unseren Kunden klar verdeutlichen." Rund 30 Betriebe im Kreis bieten laut Kallup Wild aus der Region an.

Fünf Jäger des Hegerings Klerttgau erhielten in der Hauptversammlung Auszeichnungen: Heinz Schäuble und Jürgen Baumann erhielten die Treuenadel in Gold, Roland Indlekofer die Treuenadel in Silber und Kuno Spitznagel sowie Ernst Kunz wurden mit der bronzenen Verdienstnadel vom Kreisjägermeister ausgezeichnet.

Der Verein

Der Hegering Klettgau entstand im Jahre 2016 aus der Fusion der beiden Hegeringe Jestetten und Grießen. Mit 101 Mitgliedern ist er der größte Hegering im Landkreis Waldshut. Hegeringleiter ist Stefan Weißenberger, sein Stellvertreter ist Thomas Bommer.