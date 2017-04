Klettgau Dorfmusik Rechberg stolz auf gelungene Auftritte

Die Dorfmusik Rechberg zieht positive Bilanz. Der Verein bereichert kulturelle Leben. Mitglieder wählen Antje Brodscholl zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden.

Rechberg (rim) Die „Dorfmusik Rechberg“ ist eine musikalische Einrichtung, die sich weit über den Ort hinaus einen Namen gemacht und sich etabliert hat. Ohne sie wäre das kulturelle Leben im Dorf nicht so lebendig und vielseitig. Dies wurde bei der Hauptversammlung im Probenraum neben der Gemeindehalle deutlich. Der Verein hat mit Antje Brodscholl eine neue stellvertretende Vorsitzende und mit Gabi Huber eine neue Schriftführerin.

Letztmals als Schriftführerin erstattete Antje Brodscholl ausführlich Bericht und erinnerte unter anderem an 33 Auftritte und 45 Proben der Dorfmusik. Höhepunkte waren das eigene zweitägige „Sommmerfest“ und das Jahreskonzert. Auswärtige Auftritte gab es unter anderem beim Bezirksmusikfest in Altenburg, bei der Bezirksversamlung des Blasmusikverband Hochrhein und im Europapark in Rust.

Auch im laufenden Jahr hat der Verein einiges vor. So will man wieder das zweitägige Sommerfest ausrichten und eine Reise nach Clisson zur Partnerschaftsfeier unternehmen. Die seit einem Jahr im Amt befindliche Dirigentin Julia Huber hat sich sehr bewährt. Ihren Ausführungen zu folgen, wurden von den 40 Musikerinnen und Musikern die 45 Proben positiv absolviert, und es hat ihr sehr viel Spaß gemacht. Von den Musikern hat allerdings nur Georg Maier niemals gefehlt. Der Probenbesuch betrug im Schnitt knapp 79 Prozent. Die Dirigentin hätte sich mehr gewünscht.

Sieben neue Musikerinnen und Musiker wurden aufgenommen: davon als Wiedereinsteiger Sandra Huber und Ute Weissenberger; als Quereinsteiger Sascha Hartmann und Steven Wehinger; sowie die Jungmusiker Magdalena Kalte, Mira Stoll und Maximilian Spitznagel. In Ausbildung befinden sich elf Jungen und Mädchen, davon ist der Jüngste 13 Jahre alt.

Die Wahlen nahm Gemeinderat Walter Scheyer vor, der auch namens des Bürgermeisters der Dorfmusik Dank sagte für die kulturelle Arbeit. Gewählt wurden: Jeannette Indlekofer (Vorsitzende, Wiederwahl), Antje Brodscholl (neue Stellvertreterin), Gabi Huber (neue Schriftführerin), Stefan Genswein (Kassierer, Wiederwahl), sowie die Beisitzer Julia Huber, Sonja Kaiser, Marco Kern und Detlef Weissenberger.