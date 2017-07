Klettgau Dorfmusik Rechberg: Junge Dirigentin brilliert bei Konzert

Dirigentin Julia Huber leitet die Dorfmusik Rechberg zum ersten Mal. Die Konzert-Veranstaltung sorgt für eine voll besetzte Gemeindehalle

Unter dem Motto „(Rech-)Berg ruft“ präsentierte die Dorfmusik Rechberg ihren gelungenen Konzertabend mit der neuen Dirigentin aus den eigenen Reihen, Julia Huber.

Mit begeistertem Applaus in der bis auf den letzten Platz besetzten Gemeindehalle Rechberg begrüßten die Gäste die Musiker bereits beim Einmarsch. Sowohl Applaus als auch zufriedene Zwischenrufe steigerten sich im Laufe des Abends, sodass die junge Dirigentin Julia Huber nach zwei Zugaben noch ein weiteres Stück spielen ließ.

Das Publikum erfuhr von den Ansagern auch noch einiges aus dem Probealltag der Musiker. So wandten diese Ed Huckebys „Canticle of the Saints“ nicht auf Lawinen oder Bergsteigerunglücke an, sondern auf schnelle Finger und reine Intonation. Ein kleines Solo spielte die Oboistin Mira Stoll bei den „Yellow Mountains“ von Jacob de Haan. Gelungene kleine Soloeinlagen spielten auch Frank Haberland und Tobias Manz bei „Glacier Express“ und „Heilige Berge“. Nils Brodscholl bearbeitete den Amboss zu den Klängen der Amboss-Polka, in den Pausen wurde er vom hauseigenen Dorfschmied Marco Kern betreut. Vera Huber, die sich sonst mit Mallets (Stabspielen) am wohlsten fühlt, schnallte sich für die Titel „Dorfkind“, „Koa Hiatamadl“ und „Schifoan“ das Akkordeon um. Von der Familie Huber hatten nicht nur Dirigentin Julia und ihre Schwester Vera einen großen Anteil am Erfolg des Abends, auch Vater Carsten, Mutter Gabi und Oma Christa Schilling sorgten für eine vergnügliche Zeit. In der Pause lockte das Losglück, im Anschluss an das Konzert die Aprés-Ski-Bar.

Mira Stoll hat das Leistungsabzeichen in Silber erlangt, Bronze hatte sich Maximilian Spitznagel erarbeitet. Beide spielten ebenso wie Magdalena Kalt das erste Mal bei der Dorfmusik Rechberg mit. Zu den Wiedereinsteigern gehören Ute Weißenberger und Sandra Huber, als Quereinsteiger kamen Sascha Hartmann und Steven Wehinger dazu. Beim

Im 20-köpfigen Projektorchester wurden die sechs Zöglinge von den Neu- und Wiedereinsteigern unterstützt. Sie hatten den Konzertabend mit „In der Halle des Bergkönigs“ von Edvard Grieg eröffnet. Im Stück „Rock in the mountains“ wurden bekannte Gospels in rockiger Manier gespielt.

