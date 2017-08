Klettgau Die Wagenbauer für den Erzinger Winzerfestumzug beginnen mit der Arbeit

Die Teilnehmer des Winzerfestumzugs in Erzingen legen los und gestalten fantasievolle Umzugswagen. Die Herausforderung liegt im Beschaffen von genügend Blumen.

Jedes Jahr findet am dritten Septemberwochenende das große Erzinger Winzerfest statt. Der Höhepunkt des Festes ist immer der Umzug am Sonntag, der ohne die großen, bunten Motivwagen nur halb so schön wäre. Die Wagenbauer haben jetzt noch vier Wochen Zeit, ihre Festwagen zu bauen. „Reise durch Europa“ heißt das Thema in diesem Jahr, ein weites Feld mit vielen Möglichkeiten für die Wagenbauer-Gruppen.

Auch die Umzugsteilnehmer der „Bahlihof-Gruppe“ kommen langsam in Schwung, sechs Personen treffen sich immer abends nach der Arbeit und basteln und werkeln, was das Zeug hält. „An der Nordseeküste“ lautet der Titel ihres Festwagens. „Das steht schon seit Langem fest“, sagt Katja Indlekofer, man habe schon ein ganz klares Bild im Kopf, wie der Wagen gestaltet wird: Ein Leuchtturm, ein Strandkorb, Sand, Strand und Meer werden dargestellt, vieles wird dabei mit Blumen gesteckt.

Die Bahlihof-Gruppe ist zuversichtlich, dass ihr Beitrag wieder eine gute Platzierung bei der Preisverleihung erreicht. „Einen klaren Aufwärtstrend“ stellen die Bahlihöfler fest. Mit einem sechsten, dann einem vierten und vergangenes Jahr den zweiten Platz gingen sie nach Hause – vielleicht in diesem Jahr mit dem Ersten? Auf jeden Fall liegt noch viel Arbeit vor ihnen, vor allem die unzähligen Blumen aufzutreiben, sei schwierig. „Die meisten bekommen wir von auswärts, aus anderen Gemeinden, denn ganz Klettgau ist schon abgegrast“, erklärt Katja Indelkofer.

Nur wenige Häuser weiter, auch in einer alten Bauernscheune, bauen die „Oberdörfler“ ihr Prunkstück, ihr Wagen ist unter dem Titel „Souvenirs“ gemeldet. Auch für sie ist eher das Blumensammeln und weniger das Bauen des Wagens an sich eine Herausforderung. „Es gibt immer weniger Bauerngärten mit vielen blühenden Blumen, und wenn doch, dann sind sie schon für andere Wagenbauer reserviert“, erläutert Joachim Netzhammer.

Kistenweise werden Blüten gebraucht, die dann am Samstag vor dem Umzug bis in die Nacht hinein aufgesteckt werden, die letzten Kräfte werden dann mobilisiert, um schließlich am Sonntag endlich mit farbenprächtigen Umzugswagen durch das Dorf zu ziehen. „Wir haben Spaß und Freude am Wagenbauen“, sagt Stefan Zölle von den Bahlihöflern, und nicht zuletzt gehe es ihnen auch darum, diese Tradition weiterzuführen.