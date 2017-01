Klettgau Die Vorbereitungen für die Fasnacht in Geißlingen sind in vollem Gange

Die Vorbereitungen für die Fasnacht in Geißlingen sind in vollem Gange

In diesem Jahr kümmert sich der Kirchenchor federführend um die Organisation der Fasnacht in Geißlingen.

Der Kirchenchor ist federführend bei der Organisation der Geißlinger Fasnacht. Mit dem Motto "De Chellebürgermeister isch bekannt – zum Glück kein Tramp" ist politisch wohl alles gesagt. Los geht die Geißlinger Fasnacht am 23. Februar mit dem Schmutzige Dunnschtig und buntem Treiben in der Gemeindehalle. Am Freitag ist Bunter Abend, am Sonntag wird der Fasnachtsumzug sein. Der Musikverein Grießen hat schon zugesagt. Die Geißlinger freuen sich, wenn aus den Dörfern noch eine Guggemusik dazu kommt. Den Abschluss der närrischen Tage bildet der Dienstag, bei dem es vom Musikverein etwas auf die Ohren gibt und sich in der Halle Kostümträger treffen.