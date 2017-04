Klettgau-Erzingen Die Teilnehmer bei der Reitabzeichenprüfung des Reitstalls Wolfsgrube sind erfolgreich auf dem Pferderücken

Beim Osterlehrgang mit anschließender Reitabzeichenprüfung des Reitstalls Wolfsgrube stellen die Reiter in Erzingen ihr Können und Wissen unter Beweis.

Zahlreich hatten sich die Reiter für den Lehrgang mit Reitabzeichenprüfung im Reitstall Wolfsgrube in Erzingen angemeldet. Dabei nahmen nicht nur Reiter aus dem heimischen Stall teil, auch von auswärts waren einige gekommen, um ihr Können und Wissen auf den Prüfstand zu stellen. Abwechselnd wurde in den Wochen vor und nach Ostern je an einem Tag Dressur und an einem Tag das Springen geübt. Während Franz Winter für die Reitstunden zuständig war, übernahm Elvira Winter den Theorieunterricht.

Das Reitabzeichen der Klasse 4 ging an David Plaz, Laura Bothner und Christine Bothner. Das Reitabzeichen der Klasse 5 konnte an Nelly Schneider, Alina Becker, Sonja Glatt, Lena Tröndle und Lea Mucke überreicht werden. Das Reitabzeichen der Klasse 6 ging an Romy Weissenberger, Sarah Becker, Elina Glatt und Viktoria Stock.

Das Reitabzeichen der Klasse 7 erlangten Kurt Haas, Linda Haas, Jessica Metzger, Cindy Wickli und Selina Zimmermann-Strauch. Außerdem gab es zum ersten Mal in diesem Jahr das Longierabzeichen der Klasse 5 zu erwerben. Hier steht vermehrt die Ausbildung des Pferdes im Vordergrund. Andrea Wagner und Sarah-Jean Tuppy legten die Prüfung erfolgreich ab. Die Prüfungsrichter Lucia Burkhart aus Pfullendorf und Hannes Wendt aus Radolfszell lobten neben den guten praktischen Fähigkeiten auch das hervorragende Wissen in der Theorie rund ums Thema Pferden und Reiten.