Klettgau/Erzingen Die Suche hat ein Ende: Jun Quisa aus Klettgau findet Knochenmarkspender

Die DKMS-Registrierungsaktion "Jun sucht Helden" war ein voller Erfolg. Knapp 500 Frauen und Männer ließen sich registrieren und schließlich steht fest: Ein passender Knochenmarkspender für den an Blutkrebs erkrankten Jun Quisa ist gefunden.

Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Kurz nach Ende der DKMS-Registrierungsaktion „Jun sucht Helden“ wurde bekannt, dass ein passender Knochenmarkspender für den an Blutkrebs erkrankten Jun Quisa gefunden wurde. Dieter Hartmann, Chef von „Jun sucht Helden“, der die Aktion mit seinem Mitarbeitern Michael Stark und Sohn Sascha bei der DKMS auf den Weg gebracht hat: „Ich bin sehr froh über diese gute Nachricht und allen Spendern so dankbar, die unsere Aktion unterstützt haben.“

„Eine tolle Aktion“, kommentierte DKMS-Mitarbeiter Daniel Wilhelm die Registrierungsaktion, die am Sonntag 483 Menschen zur Spende in die Erzinger Gemeindehalle gelockt hat. Nicht nur die Anzahl der neuen Registrierungen liegt über dem Durchschnitt, sondern auch die während der Aktion eingenommenen Spenden in Höhe von 6045,49 Euro. Dazu kommen 3300 Euro, die im Vorfeld bereits von örtlichen Vereinen, Handel und Gewerbe sowie von Privatpersonen gespendet wurden, sowie der Ertrag aus der Spendenkasse am Kuchenbuffet der Erzinger Kegelwiiber.

Die Hilfsbereitschaft aus Klettgau und der Region für die Registrierungsaktion war groß. Rund 50 ehrenamtliche Helfer betreuten die Menschen, die zur Spende in die Gemeindehalle gekommen waren. Vom Ausfüllen der Anträge über die Kontrolle bis zur Blutspende war alles gut organisiert. Fragen beantworteten Daniel Wilhelm und Nathalie Mauz von der DKMS, der größten deutschen Knochenmarlspenderdatei und wer sich über die Knochenmarkspende genauer informieren wollte, konnte auch das Gespräch mit drei Knochenmarkspendern suchen, die von ihren Erfahrungen gerne berichteten.

Klettgaus Bürgermeister und Schirmherr der Aktion Ozan Topcuogullari begleitete die gesamte Aktion und wurde nicht müde, alle Besucher mit freundlichen Händedruck zu begrüßen. „Die Aktion ist ein Riesenerfolg“, strahlte das Gemeindeoberhaupt am Ende der Veranstaltung, „Mein Dank geht an alle Organisatoren, Spender und an die Helfer, die von überall her kamen um uns heute zu unterstützen.“ Die Erzinger Kegelwiiber boten Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis und werden das stolze Ergebnis mit ihrer Einzahlung noch einmal aufbessern.

DKMS Spendenkonto, IBAN: DE25 6805 1004 0004 3632 22,Verwendungszweck: Jun