Klettgau-Erzingen Die Sportler des TV Erzingen stemmen den Kraftakt, ihre Turnerhütte umzubauen

Der TV Erzingen zieht Bilanz über die aufwendige Erweiterung und Platzgestaltung der Turnerhütte. Die Gemeinde erstattet immerhin die Kosten.

Oft sind die Hauptversammlungen der Vereine eine knochentrockene Angelegenheit, nicht so beim Turnverein Erzingen. Dort hallten im Laufe des Abends zahlreiche laute Lachsalven durch das rappelvolle Versammlungslokal. Erstaunlicherweise ist die Stimmung im größten Verein der Gemeinde Klettgau – der TV Erzingen zählt 779 Mitglieder – fast schon als familiär zu bezeichnen.

Der Jahresbericht des Vorsitzenden Christian Merx fiel denn auch erwartungsgemäß äußerst positiv aus. 26 Turnergruppen aller Altersstufen werden von 61 Übungsleitern, davon 25 mit Trainerlizenz, trainiert. Neben dem Turnbetrieb beteiligte sich der Verein auch rege am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde, so beispielsweise bei der Organisation des Altennachmittags, beim Partnerschaftsfest Clisson – Sanza und beim Winzerfest.

Einen außerordentlichen Arbeitsaufwand stellte die Erweiterung und Platzgestaltung der Turnerhütte dar. Sie war auch in finanzieller Hinsicht ein Gewaltakt, berichtete Kassiererin Gabi Gäng-Schmidt, diese Ausgabe ist demnach auch verantwortlich für das dicke Minus. Die Kosten würden jedoch im laufenden Jahr von der Gemeinde erstattet, sodass die Vereinskasse wieder schwarze Zahlen schreiben werde.

Großen Raum nahm der Bericht von Oberturnwart Manuel Scheyer ein. Die sportlichen Höhepunkte des Turnvereins waren die verschiedenen Ligawettkämpfe mit äußerst guten Ergebnissen für die Erzinger Turnerriege, darunter mehrere Erstplatzierungen für die Erzinger Turner. Des Weiteren nahm man im Juli am Klettgaulauf und am Landesturnfest in Ulm teil sowie an den jüngsten Wintermannschaftskämpfen im März dieses Jahres.

Mit einer Fotopräsentation aus den einzelnen Abteilungen, von der groß angelegten Jahresaufführung, die alle Jahre wieder an vier Abenden die Gemeindehalle vollständig füllt, bis zur Weihnachtsfeier der Jugendabteilungen, ließ Scheyer das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Mit einem äußerst humorvollen Zusammenschnitt aus dem Jahresablauf des Trainingsbetriebes hatte Oberturnwart Scheyer die Lacher auf seiner Seite. Bürgermeister Ozan Topcougullari bescheinigte dem TV Erzingen eine hervorragende Arbeit: „Die enorm hohe Mitgliederzahl ist ein Beweis dafür, dass sehr gute Arbeit geleistet wird."