Klettgau Die Sozialstation Klettgau-Rheintal ist ein wichtiger Dienstleister in der Pflege

Die Sozialstation Klettgau-Rheintal zieht Bilanz. Die Tagespflege in Klettgau war im vergangenen Jahr voll ausgelastet. Vorsitzende Nelly Boche verlässt den Aufsichtsrat.

Die Gesellschafterversammlung und Aufsichtsratssitzung der Sozialstation Klettgau-Rheintal stand ganz im Zeichen der Berichte der Geschäfts- und Pflegedienstleitung. Geschäftsführer Christoph Siebler blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in dem der Rechtsformwechsel von dem eingetragenen Verein in eine gemeinnützige GmbH vollzogen wurde. Mit dem Formwechsel konnten neue rechtliche Rahmenbedingungen und damit auch der Grundstein für das weitere erfolgreiche Arbeiten der Station geschaffen werden.

Mit dem ambulanten Dienst stellt die Sozialstation Klettgau-Rheintal bereits seit dem Jahr 1979 die ambulante Krankenpflege und die pflegerische Versorgung in den sechs Kommunen des Einzugsgebiets sicher. Allein im vergangenen Jahr wurden im ambulanten Dienst rund 135 000 Hausbesuche erbracht und 24 000 Besuche im Bereich des Mahlzeitendienstes Menümobil. Dabei legten die Pflegekräfte und Fahrer des Menümobil gemeinsam rund 460 000 Kilometer zurück.

Die bestehende Tagespflege in Klettgau feierte im vergangenen Jahr das 20-jährige Bestehen. Im vergangenen Jahr wurden dort 8364 Tagesgäste betreut, das heißt: Die Tagespflege war voll ausgelastet. Die Tagespflege ist Montag bis Samstag und an fast allen Feiertagen geöffnet. Zudem bietet die Sozialstation auch die Angebote der Betreuungsgruppen und der Dorf- und Familienpflege an und garantiert so eine optimale häusliche Pflege und Betreuung im ländlich strukturierten Einzugsgebiet.

Pflegedienstleiter Philipp Steger berichtete in der Versammlung über die im vergangenen Jahr steigende Anzahl von betreuten Patienten und Kunden. Durch die Einführung einer strukturierten Informationssammlung könnten Pflegeplanungen vereinfacht und Arbeitsabläufe verbessert werden. Der Jahresabschluss und der Wirtschaftsplan wurden von den Gesellschaftern, den drei römisch-katholischen Kirchengemeinden Jestetten, Klettgau und St. Christophorus Küssaberg-Hohentengen einstimmig festgestellt und der Aufsichtsrat und Geschäftsführung einstimmig entlastet.

Die Aufsichtsratsvorsitzende Nelly Boche beendete nach mehr als 30-jährigem Engagement für die Sozialstation Ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat. Geschäftsführer Christoph Siebler würdigte ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit für die Sozialstation. Martin Riegraf, Vorstand des Caritasverbands Hochrhein, überreichte Nelly Boche das Ehrenzeichen des Caritasverbands in Gold für mehr als 25 Jahre im Ehrenamt und dankte ihr für ihren Einsatz.