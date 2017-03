Klettgau Die Siedlergemeinschaft feiert im April Jubiläum

Die Siedlergemeinschaft Klettgau wird 25 Jahre alt. Auch die Patchwork- und die Naturschutzgruppe haben Grund zum Feiern.

Die Siedlergemeinschaft Klettgau im Verband Wohneigentum feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit Gründungs-, Ehren- und allen weiteren Mitgliedern sowie befreundeten Vereinen soll der besondere Jahrestag am Samstag, 22. April, in der Grießener Gemeindehalle gefeiert werden.

Der Verein hat sich an seinem Gründungstag, dem 19. Februar 1992, gemäß der Statuten des Deutschen Siedlerbunds – Gesamtverband für Haus und Wohneigentum (seit 2005: Verband Wohneigentum), der Förderung des Baus und Erwerbs von selbstgenutztem Wohneigentum durch seine Mitglieder verschrieben. Hierzu gehört auch die Pflege des Vereinslebens durch Aktivitäten rund um Haus und Garten.

Heute zählt die Siedlergemeinschaft Klettgau mit 640 Mitglieder-Familien zu den größten im Landesverband. Sie hat sich auch für den Festabend einiges einfallen lassen. Nach einem Sektempfang sprechen zahlreiche Gratulanten ihre Grußworte und es wird gemeinsam zu Abend gegessen. Nach der Ehrung von Mitgliedern für ihre 25-jährige Zugehörigkeit wird auch das 20-jährige Bestehen der Patchwork-Gruppe gefeiert. Sie hat angefangen mit dem Binden von Stroh-Hühnern und dem Nähen von Teddybären, mittlerweile organisiert sie eigene Ausstellungen ihrer Arbeit und fertigt seit fünf Jahren auch sogenannte Herzkissen für operierte Brustkrebspatientinnen an. Die Gruppe um Elke Weißenberger trifft sich jeden Donnerstag.

Die Naturschutzgruppe feiert ebenfalls, sie besteht seit zehn Jahren. 2006 beschlossen 20 Naturfreunde, sich zu organisieren, nachdem schon zuvor viele Arbeiten in der und für die Natur durchgeführt worden waren, so zum Beispiel Baumfäll-Arbeiten im Lettenloch in Erzingen oder die Baumpflanzungen am Schwarzbach in Riedern. Mit dem "Interreg IV-Projekt Alpenrhein – Bodensee – Hochrhein" war die Gruppe Projektpartner für Maßnahmen zum Erhalt und zur Rettung von Obstgarten-Vogelarten im Bereich Klettgau verantwortlich. In den vergangenen sieben Jahren hat die Gruppe um Oskar Schilling mehr als 1000 Obstbäume gepflanzt.

Für die musikalische Unterhaltung werden das deutsche Volksmusik-Nachwuchstalent Simon App aus Klettgau mit seinem Akkordeon und die Bötzberg-Musikanten mit ihrer böhmisch-mährischen Blasmusik "mit Herz und Schwung" aus dem Raum St. Blasien sorgen. Durch das Programm wird Marc Stromeyer führen. Für Verpflegung mit Kaffee und Kuchen sowie für eine Tombola ist ebenfalls gesorgt. Es wird um Anmeldung beim Vorstand der Siedler gebeten.