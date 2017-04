Grießen Die Siedlergemeinschaft Klettgau lernt richtiges Fällen von Bäumen

Forstwirtschaftsmeister Bernhard Amann zeigt Lehrgangsteilnehmern der Siedlergemeinschaft Klettgau richtiges Fällen und Entasten und bringt ihnen auch den Umgang mit Motorsägen bei.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Acht Mitglieder der Siedlergemeinschaft Klettgau im Verband Wohneigentum erlernten jüngst „die sicherste Methode, einen Baum fachgerecht auf den Boden zu bringen“, so lautete das Thema. Forstwirtschaftsmeister Bernhard Amann vom Forsttechnischen Hauptstützpunkt Bonndorf (ForstBW) führte vom Schneiden des „Fällkerbs“, über die „Seitenschnitte“ bis hin zum eigentlichen „Fällschnitt“ die Schritte vor, die für ein kontrolliertes und sicheres Fällen eines Baums notwendig sind.

Ebenfalls auf dem Programm des Kurses standen das sichere, kraftsparende und holzschonende „Entasten“ des Stamms und seine Vorbereitung für den Abtransport. Bereits am Vortag hatten die Teilnehmer theoretische Grundlagen der Waldarbeit erlernt und im Werkstatt-Teil einen Einblick in die Technik und die Wartung der Motorsägen erhalten.

Später durften die Teilnehmer dann am Übungsplatz im Hardwald selbst einen der extra hierfür dort zuvor markierten Bäume fällen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung gab Bernhard Amann den Neulingen Tipps und Tricks und achtete auf die korrekte und sichere Ausführung der Bewegungsabläufe, damit diese von Beginn an zur Gewohnheit werden.

Besonders beim Entasten komme es auf ergonomisches und kraftsparendes Arbeiten an, da dieses rund 80 Prozent der Waldarbeit ausmache und hier am häufigsten Verletzungen passieren. Eine falsche, nach vorn gebeugte Haltung während dieser Arbeiten verursacht laut Aman nicht selten auch Rückenbeschwerden. Aus diesen Gründen ist der bundesweit zertifizierte Lehrgang auch für jeden Pflicht, der im eigenen Wald mithilfe motorisierter Sägen Arbeiten durchführen oder sogenanntes Polterholz (Sammellager an Waldwegen) aus dem Stadtwald zu Brennholz verarbeiten möchte. Organisiert wurde der Lehrgang durch die Siedlergemeinschaft Klettgau im Verband Wohneigentum.