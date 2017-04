Klettgau Die Reiter sind beim Turnier des Reit- und Fahrvereins Bühl erfolgreich unterwegs

Das Turnier des Reit- und Fahrvereins Bühl findet bei perfekten Wetterbedingungen statt. Zahlreiche Reiter und Zuschauer geben sich die Ehre. Spring- und Dressurprüfungen stehen auf dem Programm.

Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte der Reit- und Fahrverein Klettgau-Bühl am Samstag die Reiter und Freunde des Turniersports auf seiner Anlage. Dabei waren nicht nur Teilnehmer aus den benachbarten Vereinen vertreten, auch Reiter von weiter her scheuten den Weg nicht, um in Bühl ihr Können zu zeigen.

Bereits um 8.30 Uhr startete die erste Prüfung, ein Stilspringwettwerb, gefolgt von einem Stilspringen der Klasse A. Auch in den darauffolgenden Prüfungen waren die Springreiter gefragt. Die Springprüfung der Klasse L gewann Melanie Grießhaber mit ihrem Pferd „Cera“ vom Reit- und Fahrverein Schwenningen mit 39,35 Sekunden. Knapp dahinter platzierten sich Nadine Ritzmann mit „Drogba“, Christoph Grießer mit „Breno“ und Julia Nicolas mit „Caracio“ vom heimischen Verein.

Nachmittags waren dann die Dressurreiter an der Reihe. Am Sonntag ging es mit einem Dressurreiterwettbewerb los, später folgte die Führzügelklasse für die kleinsten Reitbegeisterten. Am Nachmittag waren die Springreiter wieder an der Reihe, die Prüfung der Klasse M mit Stechen war die schwierigste an diesem Tag.

Der Vorsitzende Christoph Grießer zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Start ins Turniergeschehen: „Das Wetter ist richtig toll und wir haben super Bedingungen zum Reiten.“ Viele spontane Nachnennungen habe es gegeben, erklärte Grießer. Und so sind auch dieses Mal die Starterlisten recht lang. Zahlreiche Besucher hat das Turnier ebenfalls nach Bühl gelockt. Bei Schnitzel mit Pommes, einem kühlen Getränk und einer Waffel ließ es sich in der Sonne wunderbar aushalten, während man den Reitern im Parcours oder im Dressurviereck zuschaute.

Der Verein hatte wieder an alles gedacht und dank vielen Helfern und Unterstützern eine rundum gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt.