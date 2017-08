Klettgau Die Reiter beim Freilandturnier des Reit- und Fahrvereins Bühl freuen sich über ihre Erfolge

Auch am zweiten Turniertag in Bühl gibt es spannende Klassen zu sehen. Erfahrene Sportler und Nachwuchs zeigen ihr Können.

Der Sonntag präsentierte sich nicht ganz so sonnig in Bühl, der guten Stimmung beim Freilandturnier des Reit- und Fahrvereins tat dies jedoch keinen Abbruch. Der zweite Wettkampftag stand ganz im Zeichen der Springreiter. Auf dem frisch abgezogenen Platz starteten um 8 Uhr die Reiter des Stilspring-Wettbewerbs, danach kam die Stilspringprüfung der Klasse A. In der zweiten Abteilung ging Amazone Selina Bauer gleich mit zwei Pferden an den Start und überzeugte mit schönen Vorstellungen. Belohnt wurde sie dafür mit einem ersten Platz auf Toni und einem dritten Platz auf Cartlons Chasseur. Die Reiterin kommt jedes Jahr nach Bühl, um sich mit anderen Reitern zu messen. "Hier ist es sehr schön, besonders der große Außenplatz gefällt mir, da macht das Reiten richtig Spaß."

Auch die jüngsten und kleinsten Reiter sammelten an diesem Wochenende erste Turniererfahrungen in der Führzügelklasse. Mit viel Motivation und Konzentration drehten sie die ersten Runden und bekamen bei der anschließenden Siegerehrung ihre Schleifen und Preise überreicht. Nach der Mittagspause wurden die Hindernisse dann noch ein bisschen höher gestellt. In der Punktespringprüfung der Klasse A mit zwei Sternen hatten die Reiter des heimischen Vereins die Nase ganz vorne. In der ersten Abteilung gab es einen Sieg für Jan Maier und Ronja, in der zweiten Abteilung siegte Lucas Wolf mit Catania. In der anschließenden Springpferdeprüfung ging der Sieg an den benachbarten Pferdesportverein Wolfsgrube aus Erzingen für Bernd Winter und D'Luxe. Den Abschluss an diesem Wochenende bildete die Springprüfung der Klasse L mit Stechen.

Eva Gleissner vom Reitverein Tiengen war mit Calidor am schnellsten und blieb fehlerfrei, nur um Bruchteile langsamer sicherte sich Julia Nicolas mit Caracio den dritten Platz auf heimischem Terrain. Mit einer letzten Ehrenrunde fand auch dieses wieder rundum gelungene Turnier sein Ende.