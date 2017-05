Klettgau Die Musikvereine Riedern-Bühl und Schleitheim erhalten viel Applaus für ihr Doppelkonzert

Die Musikvereine Riedern-Bühl und Schleitheim begeistern bei ihrem gemeinsamen Konzert in Rechberg. Das breite Repertoire der Blasmusik überzeugt das Publikum.

Erstmals standen der Musikverein Riedern-Bühl und der Musikverein Schleitheim (Schweiz) in der Gemeindehalle Rechberg gemeinsam auf der Bühne und gaben für die Besucher ein Konzert mit großes Resonanz. Sie zeigten mit diesem Konzert, dass sich die vorausgegangene Probentätigkeit ausgezahlt hat.

Wegen der Sanierung der eigenen Halle in Bühl musste das Konzert in die Halle in Rechberg ausgelagert werden. Es zeigte sich, dass die Konzertbesucher damit kein Problem hatten, denn sie waren der Einladung zum Konzert zahlreich gefolgt. Zum Konzertauftakt ließen die Gastgeber den Gästen aus der Schweiz den Vortritt. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des MV Riedern-Bühl, Sabine Ebner, traten die Schweizer Musiker mit Dirigent Erich Stamm auf die Bühne. Dieser erwies sich als exzellenter Orchesterleiter und führte die Musiker souverän durch das Konzert.

Der musikalische Einstieg gelang den gut besetzten Registern mit dem „Carrollton Marsch“. Bruno Werner führte die Musiker durchs Programm und sagte das Medley „Charles Chaplin Selection" an. Beeindruckend war der Auftritt des Orchesters mit dem Schlager-Klassiker „Träne“, arrangiert von Mario Bürki (Schweiz). Unterstrichen wurde der Song von den Solisten Bruno Werner (Trompete) und Philipp Weber (Euphonium). Mit „Oregon“ machte das Orchester einen großen Sprung in die USA. Mit dem Stück „Folk Pop Selections II“ ging das Konzert dem Ende entgegen. Der große Applaus forderte dem Orchester zwei Zugaben ab, die gerne gewährt wurden.

Nach der Pause hatten sich die Musiker aus Riedern-Bühl auf der Bühne hinter den Kulissen zum Auftritt formiert. Kurt Spitznagel moderierte den zweiten Programmteil, den die Blasmusiker von Dirigentin Sabine Beil mit einem erlesenen Repertoire erfüllten. Mit dem Schweizer Komponisten Mario Bürki wurde der gelungene Auftakt mit „Celebrity“ eingeleitet und mit der Polka „Böhmisch soll es klingen“ freudig, fröhlich, jung und lebendig fortgesetzt. Das Publikum war von der Zusammenstellung begeistert. Markus Götz aus Schopfheim komponierte die Fantasie für Blasorchester „Adebars Reise“ und ahmte damit den Flug der Störche nach.

Das Stück „Eiger“, einer der Höhepunkte des Konzerts, erinnert an den tragischen Tod des Bergsteigers John Harlin, der 1962 in der Eiger Nordwand, 400 Meter unterhalb des Gipfels, abgestürzt ist. „Aladdin“, die Melodie aus dem Disneyfilm von 1992, wurde vom Ensemble hervorragend aufgeführt. Die beiden Solisten Dominic Müller und Nico Menden unterstrichen auf ihren Saxophonen gekonnt die Musik des Orchesters. „Wer hat an der Uhr gedreht“ war die musikalische Frage aus dem Schlusslied der TV-Serie „Der rosarote Panther“. Ein großer Schluss-Applaus forderte zwei Zugaben.