Erzingen Die Mitglieder des Gesangvereins Erzingen erhalten ein Lob für ihren großen Probenfleiß

Der Gesangverein Erzingen bilanziert hervorragende Konzerte im vergangenen Jahr und freut sich schon auf kommende Auftritte.

Die Mitgliederversammlung des Gesangvereins Erzingen im 166. Jahr des Bestehens wurde mit dem Lied „Liebe das Leben“ eröffnet. Die Vorsitzende Ingrid Büche nutzte ihren Bericht, um Danke zu sagen an alle, die sie im abgelaufenen Jahr unterstützt hatten. Der humorvoll vorgetragene Bericht von Volker Griesser erinnerte an die vielen Begebenheiten, die Konzerte und Auftritte und an manche humorvolle Begebenheit im Chor. Dies schreibt der Gesangverein in einer Pressemitteilung.

Kassierer Bernd Siebler informierte über den Kassenstand und bekam von den Kassenprüfern Arnold Gamp und Volker Griesser eine einwandfreie Kassenführung bestätigt. Die Notenwartinnen Rosi Braun und Erika Urban berichteten von ihrer Tätigkeit und informierten über das neue Notenverzeichnis, das angelegt wird. Die Probenstatistik spiegelte wider, was sich in den hervorragenden Auftritten zeigte: ein Probenbesuch von 88,4 Prozent. Nie gefehlt hatten Monika Gernhard, Gudrun Schuhknecht, Karin Brogle und Arnold Gamp,

Chorleiterin Karin Brogle umriss das abgelaufene Jahr und zeigte sich zufrieden mit ihren Sängern. Sie freute sich über die neuen Chormitglieder und über den Probenfleiß für das bevorstehende Konzert am 29. April, bei dem erstmals ein Projekt-Frauenchor auftreten wird. Eingeladen ist der Chor zur Mitwirkung beim Freundschaftssingen des Männerchors Rechberg am 21. Mai und beim „Singen am Bach“ beim MGV Grießen am 22. Juni. Nach der Sommerpause wird sich der Chor auf das Konzert am Ersten Advent in der evangelischen Kirche vorbereiten. Projektsänger für dieses Konzert sind herzlich willkommen.

Gerhard Geiser überbrachte die Grüße der Gemeinde und zeigte sich beeindruckt von den Leistungen des Chors. Er leitete die Wahlen. Bestätigt in ihren Ämtern wurde Ingrid Büche (Vorsitzende), Arnold Gamp (stellvertretender Vorsitzender), Bernd Siebler (Kassierer), Volker Griesser (Schriftführer), die Beisitzer Wolfpeter Siebler, Urban Zimmermann, Ingrid Geiger und neu gewählt für Lydia Steger wurde in dieses Amt Erika Urban.