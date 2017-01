Klettgau "Die Hilfe am Nächsten steht bei uns im Vordergrund", sagt Monika Preißer-Peter von der Klettgauer Nachbarschaftshilfe

"Die Hilfe am Nächsten steht bei uns im Vordergrund", sagt Monika Preißer-Peter von der Klettgauer Nachbarschaftshilfe

Für die Klettgauer Nachbarschaftshilfe des Vereins Idee laufen bei Monika Preißer-Peter die Fäden zusammen. Sie spricht im Interview über das Angebot.

Frau Preißer-Peter, wieso braucht es im Klettgau überhaupt einen Nachbarschaftshilfsverein?

Die Gesellschaft hat sich verändert. Die Dörfer sind größer geworden und die Familien kleiner. Eine Nachbarschaft wie früher kennt man heute selbst auf den Dörfern kaum noch.

Welche Ziele streben Sie an?

Als Antwort auf den demographischen Wandel wollen wir ein außerfamiliäres Netzwerk aufbauen um den ländlichen Raum zu stärken.

Was bietet der Nachbarschaftshilfsverein an?

Unser Angebot ist die häusliche Betreuung in der Alten- und Familienhilfe, damit die Senioren möglichst lange selbstständig bleiben können und pflegenden Angehörigen entlasten werden.

In welcher Form finden diese Entlastungen statt?

Wir unterstützen die hilfsbedürftigen Personen im Haushalt, gehen einkaufen, machen Besuch- und Begleitdienste zum Arzt, Behörden oder auch zu Veranstaltungen.

Was machen sie nicht?

Wir machen keine Krankenpflege und auch keine Hospizarbeit. Bei unseren Einsätzen muss immer eine Bedürftigkeit im Hintergrund stehen. Wir sind keine billigen Putzhilfen.

Wie werden ihre Einsätze finanziert?

Unserer Hilfsdienstleistungen müssen unsere Klienten momentan noch selbst bezahlen. Die Stunde wird mit zwölf Euro berechnet.

Sind Sie eine Konkurrenz zur Sozialstation?

Wir sind keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung der Sozialstation, mit der wir in Verbindung stehen.

In welchen Gemeinden sind Sie tätig?

Unser Einsatzgebiet umfasst alle sieben Klettgauer Ortsteile plus Dettighofen mit den Ortsteilen. Um die Anschubfinanzierung von 5000 Euro über Fördergelder zu erhalten, müssen wir im Versorgungsgebiet 10 000 Personen erreichen.

Wie groß ist das Team in der Nachbarschaftshilfe?

Bis zum März sind wir vier qualifizierte Hilfskräfte. Dann kommen noch vier weitere Helferinnen dazu, die zurzeit in Geißlingen einen Ausbildungskurs der AOK-Pflegekasse absolvieren. Wir hoffen, dass aus diesem Kurs noch weitere Helfer zu uns stoßen werden.

Wie werden die Einsätze der Helfer honoriert?

Mit einer Aufwandsentschädigung von neun Euro pro Stunde innerhalb der Übungsleiterpauschale, die bis zu einem Zuverdienst von 2400 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei ist.

Was braucht es, um bei der Nachbarschaftshilfe mitzumachen?

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten eine gewisse Grundqualifizierung haben, insbesondere im menschlich-sozialen Bereich. Die Hilfe am Nächsten steht bei uns im Vordergrund.

Die Nachbarschaftshilfe

In Klettgau gibt es seit einem Jahr den Förderverein Idee, bei dem der Nachbarschaftshilfsverein ein wichtiger Projektbereich ist. Seit 1. Januar sind die Ehrenamtlichen in der häuslichen Betreuung aktiv. Büro: In der Fluhe 3, 79771 Klettgau-Riedern, Telefon 07742/922 36 20E-Mail: kontakt@innovatives-dorfleben-netzwerk.deInternet: www.innovatives-dorfleben-netzwerk.deSprechzeiten: Dienstag, 9 bis 12 Uhr, Donnerstag, 15.30 bis 18 Uhr