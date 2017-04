Klettgau Die DLRG Klettgau ärgert sich über die hohe Schwimmbadmiete im schweizerischen Hüntwangen

Die DLRG Klettgau muss ihre Aquafit-Kurse einstellen, weil sich die Nutzungsgebühr im Hallenbad in Hüntwangen verdoppelt hat und sie die hohen Kosten nicht als Kursgebühr weitergeben will.

Nicht lumpen lassen hatte sich der Vorstand der DLRG-Ortsgruppe Klettgau. Mit einem Gläschen Sekt und Häppchen wurden die Mitglieder und Gäste zur Hauptversammlung empfangen. Grund war die Einweihung des neuen Gruppenraums, der im Zuge der brandschutztechnischen Renovierung der Gemeindehalle von der Gemeinde ebenfalls renoviert und umgebaut wurde.

Vorsitzende Astrid Kern hatte somit allen Grund zur Freude, die sich auch in ihrem Jahresrückblick widerspiegelte. Denn ein wichtiger Schwerpunkt der DLRG, das Kinder- und Jugendtraining in Klettgau und den drei Stützpunkten Stühlingen, Mauchen und Jestetten sei in der Saison 2016 wieder ein voller Erfolg gewesen: „Die Jugend nimmt rege und regelmäßig teil, wir haben jeweils 20 bis 30 Kinder im Wasser.“

Auch die angebotenen Schwimmkurse für Neuschwimmer, drei in Klettgau und einer im Stützpunkt Stühlingen, erfreuten sich einer großen Resonanz. Es wurden 1578 Stunden Arbeit investiert, davon 661 Beckenwachstunden mit 34 Wachgängern. Den Löwenanteil nahmen Kurse, Ausbildung, Organisation und Wartung in Anspruch.

Schriftführerin Antje Brodscholl informierte in ihrem Jahresbericht unter anderem über die drastische Gebührenerhöhung des Hallenbades im schweizerischen Hüntwangen, sodass die beliebten Aquafit-Kurse aus Kostengründen eingestellt wurden. Davon nicht betroffen ist das Kinder- und Jugendtraining im Hallenbad.

Die Berichte der Stützpunkte fielen durchwachsen aus. In Stühlingen macht man sich Sorgen über den fehlenden Nachwuchs, gerade einmal zwei Jugendliche werden dort ausgebildet. Der Stützpunkt Mauchen meldete einen großen Rückgang der Badegäste, aber immerhin stehe endlich ein kleiner DLRG-Raum zu Verfügung. In Jestetten konzentriert man sich auf das Kindertraining und ist heilfroh, die Synergieeffekte unter den Fittichen der Ortsgruppe Klettgau nutzen zu können.

Um die Finanzen braucht sich die DLRG Klettgau nicht zu sorgen. Sie sind in trockenen Tüchern. Kassierer Siegfried Flogaus informierte über schwarze Zahlen, vor allem die Fördermittel und die Mitgliedsbeiträge sind die großen Aktivposten. Allerdings, so räumte er ein, habe man wichtige Investitionen vorerst zurückgestellt. Die Verdoppelung der Hüntwangener Hallenbadmiete bereitete auch dem Kassierer große Sorgen, denn dies hätte eine drastische Kursgebührenerhöhung für die Teilnehmer zur Folge, die nicht mehr vertretbar seien. Zu guter Letzt zollte der Vertreter des Bezirksvorstands, Helmut Weber, der Klettgauer DLRG angesichts der geleisteten Arbeit großen Respekt.