Erzingen Die Belegschaft von Elektrotechnik Geiger feiert mit Arbeitsjubilaren

Elektrotechnik Geiger in Erzingen ehrt langjährige verdiente Mitarbeiter. Firmenchef Günter Geiger lobt ihre Arbeit und große Treue.

Zu Ehren zweier langjähriger und treuer Mitarbeiter veranstaltete die Firma Elektrotechnik Geiger aus Erzingen eine Belegschaftsversammlung auf dem Eichberg. Otto Schäuble trat im Jahr 1992 als Elektroinstallateur in das Unternehmen ein und wurde somit in diesem Jahr für 25-jährige Tätigkeit mit einer Verleihungsurkunde der Elektroinnung sowie einer Ehrenurkunde der Handwerkskammer Konstanz und der goldenen Ehrennadel belohnt. Auch Alexander Schilling erhielt eine Verleihungsurkunde der Elektroinnung sowie eine bronzene Ehrennadel für zehnjährige Tätigkeit bei Elektrotechnik Geiger. Dies schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Firmenchef Günter Geiger eröffnete die Feier mit einer kurzen Rede zum vergangenen Geschäftsjahr, gab einen Ausblick auf das Jahr 2017 und lobte die Arbeitsbereitschaft der Mitarbeiter. Anschließend überreichte er den Arbeitsjubilaren ihr Urkunden zusammen mit einem kleinen Präsent. Günter Geiger sagte: „Otto Schäuble und Alexander Schilling sind unsere langjährigsten und daher auch unsere wichtigsten Mitarbeiter, denn sie kennen das Unternehmen und ihre Tätigkeiten wie kein anderer.“ Die Jubilare freuten sich sichtlich über die Anerkennung. Nach der feierlichen Übergabe feierten die Mitarbeiter gemeinsam weiter bei Speis’ und Trank.