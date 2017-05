Klettgau Der Zuschussbescheid für den Kunstrasenplatz in Erzingen ist nun eingetroffen

Der Gemeinderat bewilligt den Bau des Kunstrasenplatzes in Erzingen. 674 000 Euro müssen abzüglich des Zuschusses noch aufgebracht werden.

Gut eine Dreiviertelmillion Euro hat der Klettgauer Gemeinderat in der jüngsten Sitzung für den Kunstrasenplatz des FC Erzingen bewilligt. Dass der derzeitige Naturrasenplatz in einen Kunstrasenplatz umgebaut werden soll, den alle Klettgauer Vereine nutzen können, war schon unter Bürgermeister Volker Jungmann beschlossene Sache. Mittlerweile ist der Zuschussbescheid des Regierungspräsidiums Freiburg eingetroffen, nach dem der erste Antrag auf Förderung im Jahr 2015 abgelehnt wurde. 84 000 Euro Zuschuss gibt es aus kommunalen Fördermitteln, für die restlichen 674 000 Euro steht die Gemeinde gerade. Inwieweit sich die Vereine an den Kosten beteiligen, etwa durch Eigenleistungen, wurde in der Sitzung nicht geklärt. Dazu erklärte Bürgermeister Ozan Topcougullari, dass es vor den Ausschreibungen ein Treffen mit Vereinsvertretern geben werde, bei dem die zu erbringenden Leistungen der Vereine schriftlich und verbindlich festgelegt werden würden. Ortsbaumeister Schulz schätzt die möglichen Vereinseigenleistungen auf 60 000 bis 70 000 Euro ein.

„Jetzt müssen wir Gas geben“, betonte der beauftragte Planer Kaiser, wolle man den Platz noch in diesem Jahr fertigstellen. Die Zeit werde knapp, deshalb sei die Exkursion für die Besichtigung verschiedener Kunstrasenplätze in der Umgebung schnellstmöglichst anzusetzen, will man die Ausschreibungen und vor allem die Auftragsvergaben noch vor der Sommerpause erledigen, um nach den Handwerkerferien mit dem Umbau zu beginnen.

Zur Sanierung des Hartplatzes in Grießen gab es schlechte Nachrichten: Der beantragte Zuschuss über 68 000 Euro wurde abgelehnt, da die Fördermittel erschöpft sind. Deshalb werde man eine erneute Bezuschussung beantragen, so der Planer. Er zeigte sich zuversichtlich, denn „im kommenden Jahr werden die Karten neu gemischt.“ Die Grießener Sportler müssen sich folglich noch gedulden. Die Sanierung des maroden Hartplatzes kostet geschätzte 220 000 Euro. Sollte es wiederum keine Fördermittel geben, wird sich der Gemeinderat damit beschäftigen müssen, notfalls auch ohne Förderung den Hartplatz zu sanieren.