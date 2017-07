Klettgau Der Vorsitzende des FC Erzingen, Thomas Indlekofer, spricht in der Hauptversammlung deutliche Worte

Selbstkritik und Appelle an die Mitglieder kennzeichnen den Jahresbericht des Vorsitzenden Thomas Indlekofer beim FC Erzingen. Auch die Kassenlage ist nicht zufriedenstellend.

Offenheit, Geradlinigkeit und Selbstkritik kennzeichneten die Stimmung in der Hauptversammlung des FC Erzingen. Sowohl in sportlicher als auch in vereinsinterner Hinsicht scheint beim FC Erzingen Ernüchterung eingekehrt zu sein. Der ausführliche Jahresbericht des Vorsitzenden Thomas Indlekofer machte dies deutlich: "Die vergangene Saison war sportlich gesehen kein Highlight."

Mit den "anfänglichen Lobgesängen" über die erste Mannschaft, die dann in der Rückrunde sang- und klanglos verstummten, und mit einem Mittelfeldplatz in der Bezirksliga endeten, war der Vereinschef nicht zufrieden. Auch wenn zahlreiche Verletzungen und Abgänge ihr Scherflein zum Ergebnis beitrugen. Immerhin: Man konnte sich in der Bezirksklasse halten. Zur katastrophalen Rückrunde erklärte der Vorsitzende: "Wenn ihr nur die Hälfte des Trainings absolviert, dann solltet ihr in eurer Freizeit etwas anderes tun." Auch ein Trainerwechsel steht bevor, Christoph Fluck hört auf, sein Nachfolger wird Oliver Neff.

Auch bei der zweiten Elf muss ein neuer Trainer her, denn Luigi Minicozzi steht nicht mehr zur Verfügung, jedoch ist noch kein Nachfolger in Sicht. Neben all dem sportlichen Betrieb, gab es aber auch jede Menge gesellschaftliche Anlässe, die den FC auf Trab hielten: Winzerfest, Jumelagefeier, Nachtumzug an Fasnacht, DJ-Party und mehr.

Mit den Finanzen war Kassierer Robert Heilig nicht zufrieden, weniger Spendeneinnahmen und Mitgliederschwund verzeichneter er. Kassenprüfer Heinz Beetz bescheinigte ihm dennoch eine erstklassige Kassenführung. Roland Radau informierte über den Jahresabschluss der Wirtschaftsgesellschaft, woran sich der ausführliche Bericht der Trainer, vertreten durch Patrick Netzhammer, über die ersten beiden Mannschaften anschloss. Und wen wundert's? Auch dieser fiel ernüchternd aus. Große Freude herrschte hingegen bei den alten Herren. Heiner Gäng vermeldete den Klettgau-Meistertitel der Erzinger AH-Mannschaft.

Große Kommunikationsprobleme gibt es mit der Leitung der Jugendabteilung. Die Jugendleiter waren nicht anwesend. Ein zu verlesender Bericht lag dem Vorsitzende auch nicht vor. Dazu das bittere Resümee des FC-Chefs: Der Vorstand wird sich zukünftig stärker in die Personalentscheidungen des Jugendvorstands einbringen. Alle Regularien, wie Entlastung und Wahlen sowie eine Satzungsänderung, gingen problemlos über die Bühne. Großes Thema war zu guter Letzt der neue Kunstrasenplatz, der nicht nur die Finanzen des Vereins strapazieren wird, sondern auch die Mitarbeit und Mithilfe der Vereinsmitglieder zwingend erforderlich machen wird.