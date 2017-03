Klettgau Der TV Grießen hat in diesem Jahr viel vor

Die Motivation der Sportler für Wettkämpfe ist ein Ziel des Turnvereins Grießen. Auch die Ausbildung von Übungsleitern wird 2017 wichtig sein.

Der Turnverein Grießen hat sich zur Hauptversammlung getroffen. Der Verein zählt 418 Mitglieder und bietet vielfältige Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. 42 Anwesende nutzten diesen Abend, einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr zu halten und sich über die Aktivitäten in den verschiedenen Gruppen zu informieren. Jürgen Prossel, Vorsitzender Sport, begrüßte alle herzlich und fasste die Höhepunkte des vergangenen Jahres zusammen: "Das Midsommerfest kommt immer gut an. Das werden wir in diesem Jahr gern beibehalten."

Ein Wermutstropfen war, dass der Beachvolleyball-Pokal an Jestetten abgegeben werden musste. Dazu gab es nur eine Meinung, vorgetragen vom Übungsleiter Volleyball, Dietmar Göbelbecker: "Der Pokal kommt in diesem Jahr wieder zurück nach Grießen." Neben viel Freizeitspaß gibt es auch sportlichen Ehrgeiz, der von gut ausgebildeten Übungsleitern unterstützt werden will. Da diese Übungsleitertätigkeiten zum großen Teil ehrenamtlich stattfinden, gilt es, die vorhandenen finanziellen Mittel für deren Aufwand und Weiterbildungen bedacht einzusetzen. Der Vertreter der Gemeinde, Hans Hyrenbach, sicherte auch für dieses Vereinsjahr die großzügige finanzielle Unterstützung zu: "Ihr seid aus dem Gemeindeleben durch euer Engagement nicht wegzudenken."

Klettgaulauf, Oktobermarkt, Weihnachtsmarkt und der Höhepunkt, vor allem für alle Jugendgruppen, das Nikolaus-Turnen, werden auch in diesem Jahr angeboten und, so hofft der Vorstand, große Beteiligung finden. Seit Langem war der Verein auch zu Fasnacht wieder vertreten und das soll auch so bleiben. Schwerpunkte für 2017 werden die Motivation zur Wettkampfteilnahme, die Klärung der Zuständigkeiten in der Jugendarbeit, Vertretung im Vorstand, die Ausbildung der Übungsleiter und die Aktualität in der Präsentation der einzelnen Gruppen auf der Homepage sein. Die Flexibilität der Hallenzeiten müsse erhalten bleiben. Die sportlichen Höhepunkte sind die Teilnahme am Deutschen Turnfest in Berlin und das Gaukinderturnfest in Schopfheim. Der gute Zusammenhalt innerhalb der Gruppen wird von den einstimmig gewählten Vorstandsmitgliedern Sabine Geiger (Administration), Raina Anders Brehm (Pressewart) und Günter Meier (Kassierer)s als Grundanliegen im Vereinsleben hervorgehoben und begrüßt.