Rechberg Der Männerchor Rechberg zieht eine positive Bilanz über das Vereinsjahr

Der Männerchor Rechberg zeigt sich stolz auf Quantität und Qualität der Mitglieder. Alfred Kaiser wird als Vorsitzender wiedergewählt.

Rechberg (rim) Eröffnet wurde die Hauptversammlung des Männerchors Rechberg mit dem Lied „Abendfrieden“ unter Leitung von Martin Umrath. Neben den zahlreichen Chormitgliedern begrüßte Vorsitzender Alfred Kaiser Reinhold Indlekofer vom Chorverband Hochrhein und hieß den neuen Klettgauer Bürgermeister Ozan Topcougullari willkommen, der seinen ersten öffentlichen Auftritt im Amt hatte.

Vorstand Alfred Kaiser rekapitulierte das zurückliegende Vereinsjahr mit seinen 17 Auftritten, die eine große Herausforderung für den Verein bedeutet hätten. Der traditionelle Lieder- und Theaterabend, der an zwei Abenden dargeboten wurde, war der Höhepunkt des Jahres. So fiel es Kaiser auch nicht schwer, den Verein positiv darzustellen. Lob und Anerkennung zollte er allen Sängern, hatten sie doch das Liedrepertoire gut gemeistert und als Stimme des Dorfes herausgestellt. Schriftführer Lothar Wiese ging ausführlich auf die Tätigkeiten des Jahres ein: Beim Ehrungsabend des Chorverbands Hochrhein wurden vier Sänger für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Auftritte gab es im Haus „Apfelblüte“ in Erzingen, Singen am Bach in Grießen, „Waldshut singt“, ein Auftritt mit dem Chorverband in der Fußgängerzone in Waldshut, ein Jubiläumskonzert der Chorgemeinschaft Tiengen sowie das Jubiläumskonzert in Bannholz, um nur einige der 17 Auftritte zu nennen.

Der viertägige Ausflug an den Gardasee wurde allen in Erinnerung gerufen. Zu erwähnen sind auch die Auftritte bei Geburtstagen und Hochzeiten von Sängern. Kassierer Dieter Hartmann berichtete von einer soliden Finanzsituation. Die Probenstatistik brachte Klaus Maier zur Kenntnis. Chorleiter Martin Umrath hatte 43 Proben und zwei Probenwochenenden mit den Sängern absolviert. Der Durchschnitt des Probenbesuchs lag bei 84 Prozent. Nie gefehlt hatten Oswald Indlekofer, Wolfgang Meißner, Wolfgang Dreher und Alfred Kaiser. Zum Dank erhielten sie ein Weinpräsent. Christian Wirth wurde als neuer Sänger aufgenommen.

Chorleiter Martin Umrath wies auf ein bewegtes, aber erfolgreiches Jahr hin, das mit einer Ballung von 17 Auftritten eine Herausforderung gewesen sei. Die Qualität des Liedgutes habe gestimmt, er sei mit den Leistungen rundum zufrieden. Er freue sich, Chorleiter zu sein und sagte: „Ich fühle mich wohl und aufgehoben bei euch.“ Vorsitzender Alfred Kaiser gab zudem 24 anstehende Termine für dieses Jahr bekannt.

Reinhold Indlekofer vom Chorverband Hochrhein sprach den Sängern den Dank für die hervorragenden Leistungen aus. Als erste Amtshandlung dieser Art führte der neue Bürgermeister Ozan Topcougullari die Wahlen des gesamten Vorstandes durch. Zuvor bedankte er sich für die Lieder, die für ihn am Wahlabend gesungen wurden, als er zum Bürgermeister von Klettgau gewählt wurde.

Alfred Kaiser (Vorsitzender), Wolfgang Ritter (Stellvertreter), Dieter Hartmann (Kassierer), Lothar Wiese (Schriftführer), Walter Scheyer und Kurt Wanka (Beisitzer) alle Wiederwahl, Josef Baumann (Beisitzer, neu), Eugen Weissenberger (Notenwart) Klaus Maier (Notenstatistiker), beide Wiederwahl. Alfred Fritsch (Fähnrich, neu).