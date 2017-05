Klettgau-Rechberg Der Männerchor Rechberg genießt seine musikalische Geburtstagsfeier

Der Männerchor Rechberg wird 140 Jahre alt und feiert mit einem Festbankett und einem Doppelkonzert, gemeinsam mit dem Männergesangverein Lauchringen.

Großartige Unterhaltung mit stilvollem Chorgesang bot der Männerchor Rechberg beim Festbankett zu seinem 140-jährigen Bestehen am Samstagabend und am Sonntag beim Freundschaftssingen. Aus Platzmangel fanden die Festveranstaltungen in der Gemeindehalle in Erzingen statt.

Das Festbankett wurde vom MGV Unterlauchringen mit festlichem Chorgesang umrahmt. Instrumental wurde das Konzert eindrucksvoll von den Solisten Ulrike Ruppaner und Martin Umrath am Klavier begleitet. Die meisten Chorstücke wurden a cappella gesungen. Das Publikum in der gut gefüllten Halle geizte nicht mit Beifall.

Alfred Kaiser, Vorsitzender des Gastgeberchors, begrüßte zum Festabend unter anderem Bürgermeisterstellvertreter Hans Hyrenbach, der den neuen Rathaus-Chef Ozan Topcuogallari wegen eines dringenden anderen Termins entschuldigen musste. Anwesend waren Maria Krug und Reinhold Indlekofer, beide vom Chorverband Hochrhein, die Geistlichen Sybille Krause und Thomas Mitzkus und der ehemalige Präsident des Hochrhein Sängerbundes, Josef Brogle.

Der MGV Unterlauchringen hat eine besondere Beziehung zum MC Rechberg: Dessen Chorleiter Reinhold Indlekofer ist gleichzeitig auch Sänger in Lauchringen. Der Gastchor sang unter Chorleiter Martin Umrath „Das Morgenrot“ von Robert Pracht , ein schönes Lied, das den Odem des Schöpfers besingt. Es folgten das „Dalmatinische Fischerlied“ und einige Heimatlieder.

Bevor der MC Rechberg zu den Ehrungen verdienter Sänger schritt, sang er „Schwarzwaldmädel“ aus der gleichnamigen Operette. Danach wurden Reinhold Indlekofer und Rainer Kipp geehrt. Reinhold Indlekofer wurde für 50 Jahre und Rainer Kipp für 25 Jahre Singen im Chor ausgezeichnet. Vorsitzender Alfred Kaiser händigte ihnen die Urkunden aus. Die Geehrten wurden bereits vom Deutschen Chorverband und dem Landes-Chorverband geehrt.

Im Anschluss sang der Chor aus Rechberg „Ihr von morgen“, „Wunder gibt es immer wieder“, „Ich will immer wieder dieses Fieber spür’n“ und „Wenn auch die Jahre vergehn“. Auf der Bühne hatte dann der MGV Unterlauchringen Aufstellung genommen und präsentierte die Songs "Über sieben Brücken“,"Mich trägt mein Traum“, „Träume sind stärker“, „Heast as net“, und „Koa Hiatamadl“.

Der Gastgeberchor und der Gast MGV Unterlauchringen sangen schließlich gemeinsam unter der Leitung von Reinhold Indlekofer die Lieder „Frater Kellermeister“, „Weit, weit weg“ und von Helene Fischer „Atemlos“. Die beiden Chöre hatten einen großartigen Reigen von Chorliteratur dem dankbaren Publikum offeriert.