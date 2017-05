Klettgau Der Kammerchor Cantus Cleggoviensis gibt ein geistliches Konzert zu Ehren der Gottesmutter

Der Kammerchor Cantus Cleggoviensis singt Marienlieder in der Reihe „Das geistliche Konzert“ in der Erzinger Pfarrkirche.

Die Reihe „Das geistliche Konzert“ in der Erzinger Pfarrkirche St. Georg ist nur einer kleinen, aber dafür umso treueren Zuhörergemeinde einen Konzertbesuch wert. Dabei sind diese Kirchenkonzerte unter der Regie des Kantors Andreas Konrad von einer beachtlichen Qualität. Der Garant hierfür sind die hochkarätigen Musiker und Sänger, die auftreten.

Zum Patrozinium der Erzinger Pfarrkirche stand am vergangenen Sonntag Marianische Chor- und Orgelmusik mit dem Kammerchor Cantus Cleggoviensis und dem Organisten Simon Holzwarth (Detmold) unter der Leitung von Andreas Konrad und dessen Schülerin Tanja Czech auf dem Programm.

Der Monat Mai ist in der katholischen Kirche der Gottesmutter gewidmet. Sie gilt als der Inbegriff des Lebens. Deshalb widmete sich die Literatur dieses geistlichen Konzerts im Marienmonat einzig und allein der heiligen Maria. Das in vier Blöcke gegliederte Programm wartete mit Kompositionen mehrerer Epochen, verschiedenster Komponisten in deutscher, lateinischer und englischer Sprache auf.

Wie immer war das sorgfältig gestaltete Programmheft für die Zuhörer eine wertvolle Hilfe. Die Werkbeschreibungen, Texte und Übersetzungen ermöglichten ein intensives Hörerlebnis. Mit dem Orgelwerk „Ave Maria d'Arcadelt“ von Franz Liszt wurde das Konzert eröffnet, dem das berühmte „Ave Maria“ von Pierre-Louis Dietsch und dem „O Maria, sei gegrüßt“ von Max Reger folgte, dargeboten vom Kammerchor, der mit erfahrenen und herrlichen Stimmen überzeugte.

Unter dem Thema „Ave Maria Stella“ wurden Werke von den Komponisten Jean Langlais, Edward Elgar und Michael Haydn aufgeführt. Mit „Salve Regina“ und dem „Magnificat“ wurden beeindruckende Kompositionen für Chor und Orgel aufgeführt, die sicherlich in einem weltlicheren Raum sofort rauschenden Applaus provoziert hätten. Nach dem gut einstündigen Kirchenkonzert gab es dann aber kein Halten mehr, der Beifall wollte fast kein Ende nehmen. Er war der Lohn für Organist und Chor für ein denkwürdiges, hochkarätiges Konzert in der Erzinger Pfarrkirche.