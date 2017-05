Klettgau-Erzingen Der Fasnachtsverein Erzinger Rebfüdle steht gut da

Der Fasnachtsverein Erzinger hält Rückblick auf eine lustige und harmonische Fasnacht. Der Vorstand um Jens Griesser wird wiedergewählt. Langjährige Mitglieder erhalten Ehrungen.

Es war eine arbeitsreiche, aber ebenso lustige und harmonische Fasnacht 2017. Diese Auffassung wurde bei der Hauptversammlung der Erzinger Rebfüdle von allen Anwesenden geteilt. Vorsitzender Jens Griesser eröffnete die 21. Hauptversammlung mit Willkommensgrüßen an alle, insbesondere begrüßte er die Ehrenpräsidentin Gabi Indlekofer, die auch gleichzeitig stellvertretende Vorsitzende der Narrenvereinigung Kleggau ist. Stellvertretend für den abwesenden Bürgermeister Ozan Topcuollari war Gemeinderat Roland Radau anwesend.

Der Vorsitzende Jens Griesser nahm die Ehrungen verdienter Mitglieder mit Urkunde und Medaille der Rebfüdle vor: Jessica Knape erhielt für besondere Verdienste und 20 Jahre Mitgliedschaft Urkunde und Medaille in Silber, Ria Leute, Dietmar Knape und Barbara Huber erhielten Urkunde und Medaille in Silber für 20 Jahre, Kerstin Cafararo erhielt Urkunde und Medaille in Bronze für zehn Jahre Mitgliedschaft.

Griesser brachte in seinem Bericht die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahrs aufs Tapet und wies auf das 20-Jährige Vereinsbestehen hin, das in der FC-Gaststätte „Kick Inn“ im kleinen Rahmen gefeiert wurde. Höhepunkt waren die Fasnachtstage und der Nachtumzug, der zum 14. Mal durchgeführt wurde. Die weiteren Ausführungen trug die Schriftführerin Marina Zölle vor. Teilgenommen wurde am Volksradfahren in Lauchringen und am Jumelage-Fest Erzingen-Clisson in Erzingen sowie am Erzinger Winzerfest. Der Vereinsausflug ging zum Europapark in Rust. Am 11. 11. wurde im „Kick Inn“ in Erzingen für alle Aktiv- und Passivmitglieder das 20-jährige Bestehen der „Rebfüdle“ gefeiert. In Tiengen wurde am Herbstkonvent der Kleggaunarrenvereinigung teilgenommen sowie am Frühjahrsbott in Jestetten.

Sabine Keller von den Oberrebfüdle berichtete vieles über die Gruppe, die besonders zur Fasnacht im Einsatz war. Den Auftakt hatten sie in Baar beim achten Brauchtums- und Maskentreffen. Beim großen Kleggau-Narentreffen in Ühingen-Birkendorf nahmen sie mit 25 Hästrägern teil. Des Weiteren traten die Oberrebfüdle in Dogern, Nöggenschwiel und Grießen auf. Zwei Neuzugänge hatten sie im Jahr 2016 auch zu verzeichnen. Die Rebfüdle haben 165 Mitglieder, darunter 75 aktive. Unter ihnen sind 31 Maskenträger und zwölf Kindermasken.

In einigen Punkten wurde eine Satzungsänderung beschlossen. Unter anderem wurde als Geschäftsjahr das Kalenderjahr eingeführt. Die Entlastung und Teilwahlen nahm Gemeinderat Roland Radau vor, der stellvertretend für den Bürgermeister den Rebfüdle für die kulturelle Arbeit dankte. Gewählt wurden: Jens Griesser (Vorsitzender, Wiederwahl), Sabine Keller (Kassiererin, Wiederwahl), Rita Cafararo (Jugendwart, Wiederwahl). Die beiden Beisitzer Jessica Knape und Antje Singer stellten sich nicht wieder zur Wahl. Ein Ersatz für sie wurde nicht gefunden.