Küssaberg Das zehnjährige Bestehen der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen wird auch vom Kirchenchor St. Michael gefeiert

Der Kirchenchor St. Michael Klettgau beteiligt sich an der Feier zum zehnjährigen Bestehen der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen. Vizedirigent Hans Bernhard fertigt eine Chronik zur Kirchengeschichte und Kirchenchorgeschichte an.

Klettgau – unlängst zu Gehör gebrachtes Lied des Kirchenchors St. Michael. Dieser hatte sich zur Hauptversammlung in Bechtersbohl eingefunden. Ihre persönliche Ergänzung fügte sie hinzu: "Auf die richtige Dosierung kommt es an – und Pfeffer liefert ihr auch gleich mit." In der Vorsitzenden Maritta Maurer hat sie die richtige Adressatin. Sie hat sich ihrem Amt mit Haut und Haar verschrieben und hält die 27 Aktiven seit neun Jahren energisch bei der Stange. Pflicht wird ihr niemals zur Pflichtübung, Kreativität und Ethos übertragen sich auf die Chormitglieder: Karl Granacher, Ruth Baumgartner und Ursel Mathis führen mit ihr selbst die Probenstatistik an.

Das Repertoire des Chors ist breitgefächert. "Wenn die Männerstimmen stehen", werden Klassiker intoniert, eine breite Palette von modernen Chorsätzen und Songs in verschiedenen Sprachen ist dank der Lernbereitschaft und Unvoreingenommenheit der Sänger jederzeit abrufbar. Pfarrer Marcus Maria Gut dankte für die Verbreitung modernen Liedguts, für das im neuen Gotteslob ein reicher Fundus zur Verfügung steht.

Eine Preziose machte auf der Versammlung des Kirchenchors die Runde: Hans Bernhard, langjähriger Dirigent und immer noch als Joker in beiden Männerregistern sowie als Vizedirigent aktiv, hat sich als Kenner und Vermittler lokaler Kirchengeschichte von Klettgau einen Namen gemacht. Momentan bereitet er eine reich bebilderte Chronik des Kirchenchors vor. Auf der von Marlene Weissenberger angekündigten Begegnungsmeile zu Christi Himmelfahrt werden die Besucher im Rheinheimer Inselpavillon Einblick nehmen und erleben können, mit welcher Hingabe und Akribie Hans Bernhard die Erinnerung in der Gemeinde wachhält – so lautet auch ein Lebensmotto des pensionierten Lehrers.

Es wird dies ein sichtbarer Baustein im Prozess der Gestaltung der Seelsorgeeinheit sein. Weitere Inititiativen und Institutionen sollen sich am 25. Mai vorstellen und miteinander bekannt machen, beide Küssaberger Kirchenchöre werden mit von der Partie sein. Am Ersten Advent steht dann die zentrale Feier zum zehnjährigen Bestehen der Seelsorgeeinheit an. Ihre vier Kirchenchöre werden sich unter dem Dirigat von Doris Etspüler in Hohentengen zusammentun.