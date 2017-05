Klettgau/Wutöschingen Das positive Jahresergebnis der Volksbank Klettgau-Wutöschingen erfreut die Mitglieder

Die Volksbank Klettgau-Wutöschingen entwickelt sich 2016 gut. Auch künftig soll es keine Negativzinsen für Privatsparer geben, sagt Vorstandssprecher Ekkehard Windler.

Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schließt das Geschäftsjahr 2016 der Volksbank Klettgau-Wutöschingen mit einem hervorragenden Ergebnis ab. So war es nicht verwunderlich, dass angesichts der vorgelegten durchweg positiven Zahlen die Vertreterversammlung den Vorstand und den Aufsichtsrat entlastete sowie die vorgeschlagene Verwendung des Jahresüberschusses genauso einstimmig absegnete.

Aufsichtsratsvorsitzender und Bürgermeister Georg Eble schlug angesichts der Finanzmarktkrise nachdenkliche Töne an. Besonders die Niedrigzinsphase mit ihrem dramatischen Einbruch der Margen bereiteten ihm Sorgen. Es sei eine für Investoren und Häuslebauer trügerische Entwicklung, die jedoch wie eine Seifenblase jäh zerplatzen könnte. Vor diesem Hintergrund der extrem schwierigen Rahmenbedingungen, bescheinigte er der Volksbank ein „Superergebnis“.

Eble sagte: „Der Jahresüberschuss mit rund 1,6 Millionen Euro und der Bilanzgewinn mit gut einer Million Euro sind als sehr positiv zu bewerten.“ Die zwölfprozentige Steigerung der Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr, das Anwachsen des Kundenkreditvolumens um sieben Prozent sowie das Wachstum des betreuten Kundenanlagevolumens um neun Prozent zeigten alles in allem die äußerst gute Entwicklung der Bank. Die Nähe zum Kunden und kurzfristige Entscheidungen, so Aufsichtsratsvorsitzender Georg Eble, das seien die Pfunde, die man in die Waagschale werfen müsse, um in diesem Haifischbecken überleben zu können.

Vorstandssprecher Ekkehard Windler hatte angesichts der guten Ertragslage eine frohe Botschaft zu verkünden: Es werde eine Dividende von 4,25 Prozent vorgeschlagen und er sagte: „Für unsere Privatsparer schließen wir Negativzinsen auch zukünftig aus.“ 22 000 Kunden betreut die Volksbank Klettgau- Wutöschingen, das bereute Kundenkreditvolumen stieg im Jahr 2016 um acht Prozent an und liegt bei rund einer Milliarde Euro, führte Vorstandssprecher Windler des Weiteren an. „Wir wollen weiter gesund wachsen, noch effizienter arbeiten und die Produktivität verbessern“, sagte Ekkehard Windler.

Genaue Ausführungen zum Jahresabschluss 2016 der Volksbank Klettgau-Wutöschingen lieferte Vorstand Roland Rosenberger, der seinen Bericht mit herzlichen Dankesworten an die Bankmitarbeiter schloss. Ihr Einsatz, ihre Erfahrung und Kreativität seien die Grundlagen für den gemeinsamen Erfolg. Turnusgemäß standen Wahlen in den Aufsichtsrat an. Wiedergewählt wurden Gerhard Riedmüller und Andreas Bollinger. Aufsichtsrat Walter Manz schied aufgrund des Erreichens der Altersgrenze nach 22 Jahren aus dem Aufsichtsrat aus.

Die Bank in Zahlen

Die Volksbank Klettgau-Wutöschingen zählt 22 000 Kunden, davon sind 11 400 Mitglieder. Die Bilanzsumme betrug 2016 rund 473 Millionen Euro. Das betreute Kundenvolumen lag bei 937 Millionen Euro, der Jahresüberschuss bei 1,6 Millionen Euro. Der Bilanzgewinn beträgt eine Million Euro.