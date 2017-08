Klettgau Das ist beim Erntedankfest in Bühl geboten.

Der Musikverein Riedern-Bühl feiert am Wochenende, 2. bis 4. September, sein traditionelles Erntedankfest. Bei der Ausrichtung kann der Verein auf die Unterstützung aus dem ganz Dorf zählen. Was in diesem Jahr geboten ist, erfahren Sie hier.

Bühl – Beim jährlichen Erntedankfest im kleinen Bühl zieht das ganze Dorf an einem Strang. Ohne die Mithilfe der Dorfbevölkerung wäre das dreitägige Fest jeweils am ersten Septemberwochenende für den Musikverein Riedern-Bühl vermutlich nicht zu stemmen. Seit 30 Jahren richtet der 28 aktive Mitglieder zählende Musikverein das große Fest aus und ist dabei bis zum Anschlag gefordert. Die ganze Festwirtschaft organisiert der Musikverein selbst und natürlich auch den Auf- und Abbau in und um die Reithalle.

Die stellvertretende Vorsitzende Ulrike Spitznagel beispielsweise ist seit Längerem schon mit anderen Frauen damit beschäftigt, mit selbstgebastelten Erntekränzen und Erntekörben und anderem für ein herbstliches Ambiente in der Reithalle, wo die Festivitäten stattfinden, zu sorgen. Am Erntedankfest ist sie für die Kaffeestube zuständig und ist deshalb schon fleißig dabei, Kuchenspenden zu organisieren. „Ich kann auf die Hilfsbereitschaft im Dorf zählen“, sagt die gebürtige Bühlerin, die mit großer Freude dabei ist. „Wir alle, denke ich, machen das aus Liebe zu unserem Heimatdorf.“

Aber nicht nur das Feiern oder die Gaudi steht für sie im Vordergrund, der ursprüngliche Gedanke des Erntedankfestes ist ihr genauso wichtig. Der Umgang mit Lebensmitteln sei in unserer Wegwerfgesellschaft mehr als fragwürdig, angesichts des Hungers in anderen Teilen der Welt. „Das Erntedankfest in Bühl ist immer eine Mehrgenerationen-Fest, Jung und Alt ist gleichermaßen vertreten.“ Viel Weggezogene kämen zu diesem Fest in ihre Heimat zurück.

Das Programm