Klettgau Das Markterkundungsverfahren für den Breitbandausbau ist abgeschlossen

Erfolge und Hindernisse gibt es auf dem Weg zum Breitbandausbau. Die Beantragung von Fördermitteln ist derzeit noch problematisch.

Die Gemeinde Klettgau hat einen Zuwendungsbescheid über 50 000 Euro für die Inanspruchnahme von externen Planungs- und Beratungsleistungen erhalten. Zwischenzeitlich ist die Beauftragung der Badenova und der Kanzlei w2k erfolgt und es wurde ein Markterkundungsverfahren durchgeführt. Zweck des Markterkundungsverfahrens war es, festzustellen, ob Telekommunikationsunternehmen für die baulich genutzten Gebiete der Gemeinde Klettgau, in denen aktuell keine hochleistungsfähigem Breitbandstrukturen vorliegen, bereit sind, innerhalb der nächsten drei Jahre aus eigenem Antrieb NGA-Netze auf- oder auszubauen.

Gleichzeitig sind die Telekommunikationsunternehmen, die bereits Breitbandanschlüsse von mindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) anbieten, aufgefordert, diese Gebiete anzuzeigen und das konkrete Versorgungsniveau darzustellen. Das Markterkundungsverfahren ist Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln für den Breitbandausbau.

In der jüngsten Sitzung wurde der Gemeinderat von Dominik Kupfer, Rechtsanwalt der Kanzlei w2k, und Seven Ernst vom Kommunalmanagement der Badenova über das Ergebnis informiert. „Ein Unternehmen hat im Verfahren angekündigt, in den Ortsteilen Grießen, Geißlingen und Riedern am Sand innerhalb der nächsten drei Jahre Breitbandanschlüsse von mindestens 30 Mbit/s anzubieten“, informierte Kupfer und resümierte: „Diese Gebiete sind dadurch beihilferechtlich nicht förderfähig.

“ Was an unterversorgten Gebieten übrig bleibt, sind die weißen Flecken, in deren Gebieten keine Breitbandstrukturen vorhanden sind und für die es dann auch Fördermittel gibt“, erklärt Kupfer, der die Grundstrukturen des Verfahrensablaufs ausführlich vorstellte. „Diese Fördermittel wollen wir nach Klettgau holen.“

Der Gemeinderat wurde auch über eine neue Fördermöglichkeit von Anschlüssen mit einer Bandbreite von einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) über symmetrische Glasfaser in Gewerbegebieten informiert. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass mindestens 80 Prozent aller bebauten Grundstücke angeschlossen werden und ein Eigenanteil jedes sich beteiligenden Grundstücks von 2000 Euro erhoben wird. Der Gemeinderat hat beschlossen, in Sachen Breitbandausbau die notwendigen Anträge für das Sonderprogramm Gewerbegebiete bis Ende März zu stellen. Parallel sollen die Vorbereitung eines Interessenbekundungsverfahrens und die Erarbeitung einer Masterplanung für die gesamte Gemeinde in Angriff genommen werden.

In diesem Verfahren wird erhoben, ob und zu welchen Konditionen, Telekommunikationsunternehmen bereit sind, den Ausbau in den unterversorgten Gebieten zu unterstützen. Das Interessenbekundungsverfahren liefert Informationen für die Wirtschaftlichkeitsabwägung und die Entscheidung darüber, ob die Gemeinde selbst die kommunalen Ortsnetze baut und als Eigentümerin an einen Netzbetreiber verpachtet oder aber Bau und Netzbetrieb als Paket ausgeschrieben werden. Nach Eingang des Förderbescheids Gewerbegebiete soll die Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens folgen. Die Entscheidung für ein Modell muss der Gemeinderat treffen.

Bei der Antragsstellung gibt es derzeit allerdings noch ein Problem. Da die Gemeinde, wie alle im Landkreis dem Zweckverband Breitbandausbau angehört, sind der Verwaltung derzeit die Hände gebunden. Anträge müssen vom Zweckverband gestellt werden, „und dieser ist derzeit nicht in der Lage, solche Anträge zu stellen“, erklärte Bürgermeister Volker Jungmann. Die Frage von Gemeinderat Walter Scheyer (CDU), ob man aus dem Verband nicht wieder austreten kann, beantwortete Kuper mit den Worten: „Eine Ehescheidung ist leichter als dieser Austritt.“ Bürgermeister Volker Jungmann wird es nicht mehr richten. Er ist mittlerweile in den Ruhenstand eingetreten. Mit dem Problem des Zweckverbandes wird sich Klettgaus neuer Bürgermeister Ozan Topcuogullari auseinandersetzen müssen.