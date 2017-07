Klettgau-Grießen Das Konzert Singen am Bach des MGV Grießen unterhält die Besucher

Der Gastgeber Männergesangverein Grießen und der Gemischte Chor Erzingen präsentieren beim Open-Air-Konzert Singen am Bach ein buntes Pepertoire.

Eine Erfolgsveranstaltung war wieder das „Singen am Bach“ des MGV Grießen am Schwarzbach in Grießen. „Singen am Bach“ ist eine mittlerweile bekannte und beliebte Liedveranstaltung, die zum 5. Mal stattfand. Die Darbietungen wurden von den zahlreichen Besuchern des abendlichen Konzerts begeistert aufgenommen. Der Männergesangverein Grießen und der gemischte Chor Erzingen hatten jeweils zwei Auftritte, die dank der „Zugabe“-Rufe verlängert wurden.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom gastgebenden Männergesangverein Grießen mit Chorleiterin Myri Turkenich. Ebenso wie der gemischte Chor Erzingen unter der Leitung von Karin Brogle, bestimmten Volkslieder und modernere Songs das Repertoire. Den Auftakt des Abends machten „Abendfrieden“ und „Bergheimat du“. Es folgten die Titel „Freude am Leben“ und „All die schönen Jahre“ sowie Lieder der Freundschaft und des Weins.

Der gemischte Chor Erzingen rief beim Publikum mit seinem Gesangs-Repertoire Begeisterung hervor. Gerne gehört wurden vom Publikum das Frühlingslied „Die Schwalben sind da“ oder auch das Kaukasische Volkslied „Suliko“. Premiere in Grießen hatte das Weinlied „Der Erzinger Durst“, bei dem Volker Griesser die Soli sang. Das Lied war ein voller Erfolg. Zum fröhlichen Abschluss traten beide Vereine gemeinsam mit verschiedenen Liedern vor die Zuhörer, die nochmals mit Begeisterung aufgenommen wurden.