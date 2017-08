Klettgau Das Inline-Hockey-Turnier der Klettgau 99ers sorgt für Spannung

Die Klettgau 99ers treten am Wochenende zum Inline-Hockey-Turnier an. Die Riesenparty am Abend bei freiem Eintritt gilt als Publikumsmagnet.

Der Apostroph war schuld, denn eigentlich müssten die Klettgauer Inline-Hockey-Spieler „Klettgau 00ers“ und nicht Klettgau 99ers heißen, denn die Eintragung ins Vereinsregister war erst im Jahr 2000 rechtskräftig. Aber mit zwei Nullen im Namenszug denkt doch jeder an das stille Örtchen. Das geht gar nicht. „Auf jeden Fall hat der Amtsschimmel kräftig gewiehert“, erinnert sich Stefan Müller, die unterschiedliche Schreibweise in Gründungsprotokoll und Satzung wurde vom Amtsgericht moniert, sodass sich die Vereinsgründung verzögerte. Dennoch hat es geklappt und die eingeschworene Truppe hat im Lauf der Jahre viel auf die Beine gestellt.

Mitte der 90er Jahre, mit dem Aufkommen des Inlineskatings, haben auch Erzinger Burschen diesen Sport für sich entdeckt, machten Plätze und Straßen mit ihrem Herumkurven unsicher. Irgendwann habe dann einer noch Schläger mitgebracht und damit war das Inline-Hockey in Klettgau aus der Taufe gehoben „Der Ärger war vorprogrammiert“, erzählt Gründungsmitglied Stefan Müller alias „Mülli“.

Ein Hockeyplatz stand ganz oben auf der Wunschliste, der geteerte Festplatz bei der Gemeinschaftsschule war ideal: am Dorfrand gelegen, sodass sich die Lärmbelästigung der Dorfbewohner in Grenzen hält. Von den zehn Gründungsmitgliedern sind alle noch mit dem Herzen dabei, wenn auch nicht mehr so aktiv, denn sie gehen auf die magische Zahl 50 zu. Bei Veranstaltungen jedoch, ist ihr Organisationstalent nach wie vor sehr gefragt.

Das Jahr 2017 geht auf jeden Fall in die Vereinschronik ein, denn die Klettgau 99ers können den Meistertitel der Inline-Challenge-Liga Baden-Württemberg für sich reklamieren. Außerdem ist der Erzinger Felix Indlekofer, der derzeitige Vorsitzende, auch noch Torschützenkönig der Landesliga. Zudem präsentiert sich ihr Hockeyplatz in diesem Jahr mit neuem Belag und einer neuen professionellen Bandenanlage. Die Flutlichtanlage und das kleine Vereinsheim gibt es schon länger.

Derzeit zählt der Verein circa 100 Mitglieder, davon sind 40 aktive Spieler. An Nachwuchs mangelt es nicht. Dafür macht der einstige, zehn Jahre amtierende Vorsitzende „Mülli“ den „tollen Zusammenhalt, die Offenheit und den unkomplizierten Umgang untereinander, egal ob klein oder groß“ verantwortlich. Einziger Kritikpunkt der treuen Fangemeinde: Die Frauen und Mütter scheinen schlappzumachen, denn es gibt an den Turnieren keine Kuchen mehr.

Am kommenden Wochenende sorgen die Klettgau 99ers wieder für Spannung und Unterhaltung. Das traditionelle Hockeyturnier steht an. Am Samstag, 2. September, ab 12 Uhr und am Sonntag, 3. September, ab 10 Uhr geht es auf dem Platz wieder zur Sache. 20 Mannschaften in zwei Kategorien treten gegeneinander an. Und wie immer ist Samstagnacht die Riesenparty – ein Publikumsmagnet bei freiem Eintritt.