Klettgau-Bühl Das Freilandturnier des Reit- und Fahrvereins Bühl lockt zahlreiche Reiter

Rund 500 Starts erfolgen bei schönsten Wetter beim Freilandturnier des Reit- und Fahrvereins Bühl. Der Veranstalter zeigt sich mit dem Verlauf zufrieden.

Sommerlich heiße Temperaturen erwarteten die Turnierreiter, die am Wochenende nach Bühl zum alljährlichen Freilandturnier des Reit- und Fahrvereins gekommen waren. 201 Reiter mit 286 Pferden waren genannt, kurzfristig kamen sogar noch einige dazu. Rund 500 Starts verteilten sich auf die 16 Prüfungen an diesem letzten Augustwochenende.

Den Auftakt des Turniers machten am Samstagmorgen um 8 Uhr die Dressurreiter. Eine noch angenehme Kühle entschädigte die Teilnehmer für die frühe Uhrzeit. Mit einer Prüfung der Klasse A ging es los, der Sieg in dieser Kategorie ging nach Markdorf. Judith Jehle konnte mit ihrem Pferd Louis einen dritten Platz für den heimischen Reit- und Fahrverein Bühl erreiten. Es folgten eine Prüfung der Klasse L und ein Dressurreiter-Wettbewerb.

Der Vorsitzende des gastgebenden Vereins, Christof Grießer, ist mit Planung, Organisation und dem Turnier-Team vollauf zufrieden: „Es läuft alles rund, wir haben tolle Platzverhältnisse und zufriedene Reiter. So soll es sein.“ Auch die Bewirtung ließ keine Wünsche offen. Von Pasta über Pommes, Salat und Schnitzel war für jeden etwas dabei. Kaffee und Kuchen sowie kühle Getränke und Eis rundeten das kulinarische Angebot ab.

Ab 18 Uhr wurden dann die Hindernisse für die Springreiter aufgebaut. Mit einem Springreiter-Wettbewerb in niedriger Sprunghöhe ging es in den Abend. Bei der darauffolgenden Springprüfung der Klasse A konnten gleich drei Amazonen aus Bühl in der zweiten Abteilung die vorderen Plätze für sich beanspruchen. Der Sieg ging an Ramona Grießer mit Chakira, vor Marion Dambach mit Carimata und Laura Köpfler mit Evita. Der erste Platz bei der im Flutlicht stattfinden Prüfung L ging der Sieg ebenfalls an den gastgebenden Reit- und Fahrverein Bühl.