Grießen Chorleiterin Katharina Haag nimmt nach elf Jahren Abschied vom Männergesangverein Grießen

Dirigentenwechsel beim Männergesangverein Grießen: Katharina Haag übergibt die Chorleitung nach dem Jahreskonzert am Samstag, 14. Januar, an Myri Turkenich.

Seit Längerem probt der Männergesangverein Grießen für sein Jahreskonzert, das am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr in der Gemeindehalle beginnt. Für Chorleiterin Katharina Haag ist es das Abschiedskonzert: Nach zehn Jahren als Chorleiterin wird ihre Tätigkeit beim MGV Grießen mit einem besonderen Konzert gewürdigt.

Katharina Haag kam 2005 von Marburg als Schulleiterin nach Grießen und hat kurze Zeit den Männergesangverein Grießen in Kooperation mit dem Schulchor geleitet, bevor sie im April 2007 den Männergesangverein ganz übernahm. Haag war beim Schulamt Waldshut tätig. Als dieses dem Schulamt Lörrach eingegliedert wurde, wechselte Haag beruflich und privat nach Lörrach. Dort ist sie stellvertretende Schulamtsleiterin und mit umfangreichen Aufgaben betraut.

Dessen ungeachtet, hat sie die musikalische Leitung des MGV Grießen nicht aufgegeben und ist jeden Donnerstag zur Chorprobe nach Grießen gekommen, oft bei schlechtem Wetter. Ihre Liebe zum Chorgesang ließ sie manche Schwierigkeit vergessen. Doch der weite Anfahrtsweg von Lörrach nach Grießen hat nun den Ausschlag für Haags Abschied gegeben. Diese Entscheidung wird von den Sängern bedauert, aber akzeptiert.

Das Jahreskonzert des Männergesangvereins Grießen steht ganz unter dem Motto „Wie von Liebe getragen“ und bezieht sich auf eine Textstelle von einem der Lieder. Schon zu Anfang der Übernahme ihrer Chorleitertätigkeit war es Katharina Haag wichtig, das Liedrepertoire kontinuierlich zu erweitern und hierbei auch den musikalischen Anspruch zu steigern. Neue Lieder zum Beispiel sollten den Sängern gefallen und Schritt für Schritt ihr Können steigern. Ziel war auch ein homogener Chorklang, ein feines Pianosingen, deutliche Aussprache und vor allem eine gefühlvolle und ausdrucksstarke Interpretation des Liedguts. So getragen, kann die Chorleiterin den MGV Grießen loslassen und sich selbst in ruhigere Gefilde begeben.

Den Konzertabend wird das hochkarätige Duo Stephanie Pönitz (Sopran) und Martin Umrat (Klavier) bereichern, ebenfalls mit Interpretationen zum Konzert-Motto, zum Anlass Abschied passend. Als Gastverein wird der Männerchor aus Degerfelden auftreten.

Als Nachfolgerin für Katharina Haag hat der MGV Grießen Myri Turkenich gewinnen können. Geboren in den USA, hat Turkenich ihre Ausbildung in Tel Aviv absolviert. Sie spricht perfekt Deutsch, ist bei der Musikschule Südschwarzwald in Waldshut-Tiengen angestellt und bringt alle Voraussetzungen einer guten Chorleiterin mit.