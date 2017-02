Geißlingen Chelleobed in Geißlingen: Eine ganz schön bunte Angelegenheit

Chelleobed in Geißlingen: Eine ganz schön bunte Angelegenheit

Begeisterungsstürme ernteten die Akteure des Chelleobeds in Geißlingen für ihre Darbietungen. Die Vereine ließen sich einiges einfallen und überzeugten so das Publikum.

Der „Chelleobed“ in Chellenheim, wie Geißlingen an der Fasnacht genannt wird, war wieder eine tolle närrische Angelegenheit. Ausrichter dieses Bunten Abends war in diesem Jahr der Kirchenchor Geißlingen mit Organisator Bernd Bächle und seinem Team. Erwartungsvolle Besucher warteten gespannt, denn schon lange vor Beginn der Veranstaltung war die Halle voll. Fazit: Es gab schwungvolle Beiträge, überzeugende Akteure und ein Publikum, das sich von der närrischen Stimmung mitreißen ließ.

Der Bazillus der Narretei hatte sich überall breitgemacht. Für die musikalische Unterhaltung und Begleitung der Akteure sorgte die Tanzmusik, eine Formation des Musikverein Geißlingen. Das Programm war musikalisch gut abgestimmt, dazwischen gab es Beiträge der Akteure. Die Halle war bunt dekoriert, und auch das Publikum zeigte sich bunt in allen Farben. Die Akteure des FC Geißlingen verpassten ihren Auftritt: Sie hätten den Flieger im Ausland verpasst, war ihre nicht nachvollziehbare Ausrede.

Mit einem donnernden Knall der Musik war der Bunte Abend eröffnet. Tobias Schmid begrüßte in der Narrenschar auch Bürgermeister Ozan Topcuogullari und Pfarrer Thomas Mitzkus. Marco Strohmeyer führte mit zahlreichen Einlagen durch das Programm.

Die jungen Landfrauen zeigten eine Tanzeinlage, bevor Tobias Schmid als Büttenredner auftrat. Er kam zugleich auf den schwierig auszusprechenden Namen des neuen Bürgermeisters zu sprechen. Nicht umsonst habe dieser eine Einführung zur Aussprache seines Namens gegeben. Tobias Schmid streifte auch die Bürgermeisterwahl sowie allerlei anderes Dorfgeschehen und erntete dafür viel Beifall.

Aufs Trapez kam der „Klatsch“ des Musikvereins, das nicht bedeutend mit Klatsch im Sinne von Tratsch war, sondern ein rhythmisches Klatschen mit den Händen. Das Frauenchörle des Kirchenchors konnte ihren Auftritt nur begrenzt ausführen, denn es traten Probleme mit der Technik auf, die in einem musikalischen Chaos endeten. Von den zwei geplanten Auftritten des FC Geißlingen gab es mit Verspätung wenigstens einen.

Für den Gesangverein trat Sonja Schmutz in die Arena, die einen aufschlussreichen Vortrag Manches aus verganener Zeit sehr humorvoll in Erinnerung rief, wie die Versorgung eines Baby, Ess- und Lebensgewohnheiten und vieles mehr. Die Gruppe Hot Shop glänzte mit einer "Arschparade", und zum krönenden Abschluss mit Zugabe brillierte die Gruppe „Budi“ mit Schattenspielen auf der Bühne. Nach den kurzweiligen Aufführungen feierten die Besucher noch ausgelassen den Chelleobed.